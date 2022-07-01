https://sputnik-georgia.ru/20220701/sudebnaya-reforma-budet-provedena-gruzinskaya-mechta-ozvuchila-plany-268091356.html

Судебная реформа будет проведена! "Грузинская мечта" озвучила планы

Судебная реформа будет проведена! "Грузинская мечта" озвучила планы

Кобахидзе рассказал о предстоящей судебной реформе, изменении системы избрания генпрокурора и членов Высшего совета юстиции 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T18:10+0400

2022-07-01T18:10+0400

2022-07-01T18:37+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Работа над судебной реформой в Грузии начнется уже в ближайшие дни, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", депутат Ираклий Кобахидзе на брифинге.Судебная реформа является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. На прошлой неделе этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.По словам Кобахидзе, при юридическом комитете парламента Грузии уже создана рабочая группа по судебной реформе, в которой представлены все парламентские партии. Стратегия и план действий по судебной реформе будут подготовлены и опубликованы до 1 октября. На основании этого плана будут разработаны законодательные поправки и представлены в парламент до 1 ноября.Сразу после инициирования законопроект будет отправлен БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии, которая представляет собой консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Рассмотрение законопроекта начнется сразу после получения заключений.В Грузии разработают законопроект о деолигархизации>>Кроме того, до 1 сентября будут инициированы, а не позднее 29 ноября приняты поправки в Конституцию об избрании Генерального прокурора. Координировать вопрос будет юридический комитет парламента Грузии.Конкурс по избранию членов Высшего совета юстиции, которые не являются судьями, парламент Грузии объявит не позднее 30 сентября, а голосование в парламенте пройдет не позднее 15 ноября. Высший совет юстиции — это независимый орган, контролирующий все процессы в судебной системе Грузии. В компетенцию совета, среди прочего, входят вопросы назначения судей в общие суды, повышение квалификации и оценка их дисциплины."Грузинская мечта" разработала план по сокращению поляризации>>"Напомню, что для избрания членов совета необходимы голоса 90 депутатов, исходя из этого ответственность за выполнение этого условия ЕС лежит как на правящей команде, так и на оппозиции", - сказал Кобахидзе.На сегодняшний день в парламенте Грузии 144 депутата, из них 81 мандат у правящей партии.

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грузия, новости, политика, украина, молдова, бдипч/обсе, венецианская комиссия, совет европы, евросоюз, ираклий кобахидзе, парламент грузии