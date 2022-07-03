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Оппозиция Грузии представит свой план выполнения выдвинутых ЕС условий
Оппозиция Грузии представит свой план выполнения выдвинутых ЕС условий
На акции 3 июля ее участники представят свой план выполнения условий 03.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-03T18:16+0400
2022-07-03T18:16+0400
2022-07-03T18:16+0400
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оппозиция
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Оппозиционные партии на днях представят свой план выполнения 12 пунктов, необходимых Грузии для получения статуса страны-кандидата ЕС, заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели", депутат парламента Георгий Вашадзе.В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии на получение статуса страны-кандидата сказано, что она должна выполнить условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.По его словам, на акции "Домой в Европу" перед парламентом 3 июля ее участники представят свой план выполнения условий, после чего свою позицию озвучит оппозиция.По словам Вашадзе, если говорить о многокомпонентном плане действий, то он включает в себя как гражданский протест, так и разработку законодательного пакета и работу с международными партнерами."Народное движение", во главе которого стоит молодежная организация "Стыдно", выдвинуло требование об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста, начиная с 3 июля.У них нет ресурса: "Грузинская мечта" об акции 3 июля в Тбилиси >>"Но самое главное — это деолигархизация, которой мы обязательно добьемся в стране", — добавил Вашадзе.Оппозиционный депутат также призвал правящую партию "Грузинская мечта" назначить внеочередное заседание парламента, на котором будут приняты конституционные поправки.По словам политика, он не доверяет плану выполнения 12 пунктов, озвученному "Грузинской мечтой", так как эта партия представляет из себя "мастер-класс лжи"."После стольких лживых разговоров, не лучше ли им разобраться в этом вопросе, почему бы не назначить внеочередную сессию, на которой будут приняты конституционные поправки?"- сказал Вашадзе."Грузинская мечта" намерена выполнить все условия Евросоюза: планы и сроки >>В пятницу председатель партии, депутат Ираклий Кобахидзе представил полный план действий по выполнению 12-пунктного плана. Он включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.Кроме этого "Грузинская мечта" планирует создать рабочую группу при комитете по процедурным вопросам и регламенту, куда войдут представители всех парламентских партий и гражданского общества, которая обеспечит полную оценку надзора парламента и подготовит законодательные поправки для исправления недочетов, о которых указано в рекомендациях Еврокомиссии.Поправки будут представлены не позднее 21 сентября и приняты до 1 ноября этого года.
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грузия, новости, политика, оппозиция, грузинская мечта
Оппозиция Грузии представит свой план выполнения выдвинутых ЕС условий
На акции 3 июля ее участники представят свой план выполнения условий
ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Оппозиционные партии на днях представят свой план выполнения 12 пунктов, необходимых Грузии для получения статуса страны-кандидата ЕС, заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели", депутат парламента Георгий Вашадзе.
В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии на получение статуса страны-кандидата сказано, что она должна выполнить условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.
"Завтра или максимум послезавтра оппозиционные партии представят свое видение процесса. Однако мы безоговорочно присоединяемся к инициативе создания правительства национального согласия, что очень важно для выхода страны из кризиса", - сказал Георгий Вашадзе.
По его словам, на акции "Домой в Европу" перед парламентом 3 июля ее участники представят свой план выполнения условий, после чего свою позицию озвучит оппозиция.
По словам Вашадзе, если говорить о многокомпонентном плане действий, то он включает в себя как гражданский протест, так и разработку законодательного пакета и работу с международными партнерами.
"Народное движение", во главе которого стоит молодежная организация "Стыдно", выдвинуло требование об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста, начиная с 3 июля.
"Но самое главное — это деолигархизация, которой мы обязательно добьемся в стране", — добавил Вашадзе.
Оппозиционный депутат также призвал правящую партию "Грузинская мечта" назначить внеочередное заседание парламента, на котором будут приняты конституционные поправки.
По словам политика, он не доверяет плану выполнения 12 пунктов, озвученному "Грузинской мечтой", так как эта партия представляет из себя "мастер-класс лжи".
"После стольких лживых разговоров, не лучше ли им разобраться в этом вопросе, почему бы не назначить внеочередную сессию, на которой будут приняты конституционные поправки?"- сказал Вашадзе.
В пятницу председатель партии, депутат Ираклий Кобахидзе представил полный план действий по выполнению 12-пунктного плана. Он включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.
Кроме этого "Грузинская мечта" планирует создать рабочую группу при комитете по процедурным вопросам и регламенту, куда войдут представители всех парламентских партий и гражданского общества, которая обеспечит полную оценку надзора парламента и подготовит законодательные поправки для исправления недочетов, о которых указано в рекомендациях Еврокомиссии.
Поправки будут представлены не позднее 21 сентября и приняты до 1 ноября этого года.