https://sputnik-georgia.ru/20220703/v-gruzii-dlya-provedeniya-ene-gotovy-22-ekzamenatsionnykh-tsentra-268130748.html

В Грузии для проведения ЕНЭ готовы 22 экзаменационных центра

В Грузии для проведения ЕНЭ готовы 22 экзаменационных центра

Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору 03.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-03T13:34+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. В Грузии 22 экзаменационных центра готовы принять около 90 тысяч абитуриентов, зарегистрированных на Единых национальных экзаменах (ЕНЭ), а также желающих сдать грантовый конкурс, поступить в магистратуру и повысить статус педагога, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.В Грузии 4 июля начинаются Единые национальные экзамены, они продлятся до 22 июля. Первый экзамен пройдет по грузинскому языку и литературе.Как отмечают в ведомстве, в стране подготовка к ЕНЭ подходит к концу. Замминистра образования Нуну Мицкевич провела вместе с главой Национального центра экзаменов и оценок Сопо Горгодзе встречу с членами организационной группы и рассмотрела все вопросы, связанные с приближающимися вступительными экзаменами.Как сдать ЕНЭ и не сойти с ума: советы абитуриентам >>Организационной группой будет руководить Мицкевич. По ее словам, встречи организационной группы будут проходить систематически, чтобы на ЕНЭ каждый абитуриент смог максимально проявить свои возможности в полноценной и академической среде.Для создания спокойной и комфортной среды для проведения ЕНЭ каждый год создается специальная организационная группа, в которой помимо Минобразования Грузии включены Минздрав, министерство внутренних дел, Минюст, министерство регионального развития и инфраструктуры.Также, в организационную группу входят представители администрации правительства, мэрии Тбилиси, "Энерго-про-Джорджиа", "Магтиком", "Скайтел", "Теласи".Напомним, что желающие принять участие в грантовом конкурсе студентов смогут сдать экзамен 6 июля. С 6 июля подключиться к экзаменационному процессу смогут и педагоги. Сдать экзамены по предмету и профнавыкам учителя смогут до 25 июля включительно.В Тбилиси назначат дополнительные автобусы для абитуриентов на ЕНЭ >>Экзамены для кандидатов на магистра назначены на 26-27 июля.Нужно отметить, что в этом году ношение масок на ЕНЭ не является обязательным - абитуриенты могут сами решать, надеть маску или нет. Ношение масок не обязательно, но абитуриенты должны иметь их при себе.Для тех абитуриентов, которые из-за коронавируса не смогут прийти на экзамен, но будут зарегистрированы в базе данных министерства здравоохранения, Национальный центр экзаменов и оценок организует дополнительную сессию. Соответственно, они смогут сдать экзамен.В этом году на ЕНЭ-2022 зарегистрировались более 41 тысячи абитуриентов.Вниманию абитуриентов в Грузии: с коронавирусом на экзамен можно не приходить >>На грантовый конкурс студентов зарегистрировались более 2,5 тысячи студентов, а на общий магистерский экзамен – более 9,5 тысячи человек.Желание сдать экзамен по собственному предмету и профнавыкам выразили более 34,5 тысячи педагогов. Из них около 19,5 тысячи зарегистрировались на экзамен по предмету, более 2,5 тысячи на экзамен старшего педагога и более 12,5 тысячи на экзамен ведущего педагога и педагога-ментора.Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.

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грузия, новости, общество, образование в грузии, енэ, единые национальные экзамены