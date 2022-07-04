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Президент Грузии призвала власть и оппозицию к реальному национальному согласию

Президент Грузии призвала власть и оппозицию к реальному национальному согласию

Объявленные планы оппозиции и правящей партии не имеют ничего общего с национальным согласием, считает президент 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T07:32+0400

2022-07-04T07:32+0400

2022-07-04T07:32+0400

грузия

новости

политика

саломе зурабишвили

грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власть и оппозицию к реальному национальному единству, а не только на словах."Народное движение", во главе которого стоит молодежная организация "Стыдно", на многотысячной акции 24 июля на прошлой неделе выдвинуло требование об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста начиная с 3 июля.По словам Зурабишвили, все политические силы - будь то позиция или оппозиция, признавали необходимость национального согласия."Выражение народом европейского духа является великой силой и защищает достоинство нашей страны. Он не должен менять свой курс", — написала Саломе Зурабишвили.Оппозиция Грузии представит свой план выполнения выдвинутых ЕС условий >>Как отметила президент, объявленные планы оппозиции "уходи и я приду" и правящей партии не имеют ничего общего с национальным согласием и обязательным планом действий для получения Грузией статуса страны-кандидата ЕС.В пятницу председатель партии, депутат Ираклий Кобахидзе представил полный план действий по выполнению 12-пунктного плана. Он включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств."Грузинская мечта" намерена выполнить все условия Евросоюза: планы и сроки >>Кроме этого "Грузинская мечта" планирует создать рабочую группу при комитете по процедурным вопросам и регламенту, куда войдут представители всех парламентских партий и гражданского общества, которая обеспечит полную оценку надзора парламента и подготовит законодательные поправки для исправления недочетов, о которых указано в рекомендациях Еврокомиссии.Поправки будут представлены не позднее 21 сентября и приняты до 1 ноября этого года.

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , грузинская мечта, единое нацдвижение