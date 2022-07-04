https://sputnik-georgia.ru/20220704/ubiystvo-36-letney-zhenschiny-v-kutaisi---byvshiy-muzh-ostanetsya-za-reshetkoy-do-suda-268176960.html

Убийство 36-летней женщины в Кутаиси - бывший муж останется за решеткой до суда

Убийство 36-летней женщины в Кутаиси - бывший муж останется за решеткой до суда

Подозреваемому, в случае подтверждения вины, грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T17:18+0400

2022-07-04T17:18+0400

2022-07-04T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Кутаисский городской суд оставил в заключении на время следствия обвиняемого в убийстве своей бывшей жены 37-летнего Давида Церцвадзе.Об убийстве 36-летней женщины стало известно 1 июля. Ей перерезали горло. Подозреваемый – бывший муж жертвы, был задержан полицией на месте преступления.По мнению прокурора Реваза Топурия, существует опасность того, что обвиняемый скроется от правосудия или окажет влияние на свидетелей.Суд полностью удовлетворил ходатайство обвинения.Как заявил адвокат подсудимого Гела Сордия, несмотря на то, что задержанный не признает обвинения, он согласен на предварительное заключение, поэтому решение не будет обжаловано."Я согласился на меру пресечения, запрошенную прокурором, так как сам обвиняемый хочет, чтобы до выяснения объективной истины по этому делу и выяснения правды, до тех пор он не против находиться в предварительном заключении ", — сказал Сордия.Следующий суд над Давидом Церцвадзе состоится 25 августа.Убийство женщины в Кутаиси: подозреваемого помогли задержать соседи >>Давида Церцвадзе обвиняют в "умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах" бывшей жены. В случае обвинительного приговора ему грозит 16-20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Как сообщают СМИ, соседи услышали крик женщины, который доносился из квартиры, которую она арендовала, и бросились на помощь. Квартира была заперта.Один из соседей, сотрудник полиции, принял решение закрыть квартиру снаружи, а часть соседей вышла во двор, куда выходил балкон квартиры жертвы, чтобы не дать подозреваемому уйти.Все о преступности в Грузии: последние данные >>Прибывшей на место полиции оставалось лишь открыть двери снаружи и задержать мужчину.По словам соседей, мужчина пытался вернуть бывшую жену и ребенка.

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грузия, новости, происшествия, кутаиси, суд, убийство