https://sputnik-georgia.ru/20220704/usloviya-es-kak-povod-dlya-revolyutsii-v-gruzii-staraya-gvardiya-o-planakh-oppozitsii-268170307.html

Условия ЕС как повод для революции в Грузии? "Старая гвардия" о планах оппозиции

Условия ЕС как повод для революции в Грузии? "Старая гвардия" о планах оппозиции

Бывшие члены правящей партии продолжают делиться своей точкой зрения 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T14:42+0400

2022-07-04T14:42+0400

2022-07-04T15:08+0400

политика

грузия

новости

дмитрий хундадзе

михаил кавелашвили

грузинская мечта

еврокомиссия

созар субари

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее партнеры попытаются использовать каждый пункт плана действий для получения Грузией статуса страны-кандидата ЕС для подготовки революционного сценария, говорится в заявлении трех депутатов, которые покинули ряды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".На прошлой неделе три лидера "Грузинской мечты" Созар Субари, Дмитрий Хундадзе и Михаил Кавелашвили приняли решение покинуть партию, парламентское большинство и должности в парламенте. Главной причиной своего ухода они назвали желание предоставить общественности больше информации о происходящем.В пятницу политсовет "Грузинской мечты" разработал и представил конкретный план действий по выполнению 12-пунктного плана. В нем детально отражен каждый шаг, который необходимо предпринять для осуществления реформ, с указанием ответственных субъектов и сроков реализации.Депутаты отмечают, что с первого же дня обнародования плана от оппозиции и связанных с ней НПО слышны неаргументированные заявления о том, что для них план неприемлем и что они не собираются участвовать в его реализации.Каждый пункт плана действий властей будет использоваться как очередной повод для осуществления в стране революционного сценария к концу декабря, уврены депутатов.Несмотря на "вполне обоснованный скептицизм", правительство должно сделать все возможное для реализации представленного общественности плана, отмечают депутаты."Мы уверены, что решение, которое должно быть принято в декабре, уже принято, и в конце года никто не предоставит Грузии статус кандидата. Однако, несмотря на это, правительство должно показать, что европейская интеграция является для него твердым приоритетом и что оно делает все, что необходимо для достижения цели", – отмечено в заявлении.Правительство при широкой включенности общественности должно сделать все, чтобы у объективного оценщика не осталось даже повода для отказа в статусе кандидата.В конце депутаты подчеркивают, что сейчас у радикальной оппозиции нет ресурса для организации революционного сценария, и не будет и в декабре.Ранее Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Речь идет о 12 условиях, которые ранее назвала Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии, среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.В пятницу председатель партии, депутат Ираклий Кобахидзе представил полный план действий по выполнению 12-пунктного плана. Он включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.Кроме этого "Грузинская мечта" планирует создать рабочую группу при комитете по процедурным вопросам и регламенту, куда войдут представители всех парламентских партий и гражданского общества, которая обеспечит полную оценку надзора парламента и подготовит законодательные поправки для исправления недочетов, о которых указано в рекомендациях Еврокомиссии.Поправки будут представлены не позднее 21 сентября и приняты до 1 ноября этого года.

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политика, грузия, новости, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, грузинская мечта, еврокомиссия, созар субари