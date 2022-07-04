https://sputnik-georgia.ru/20220704/gruzinskaya-mechta-takticheski-pobedila--oppozitsioner-268178457.html
"Грузинская мечта" тактически победила – оппозиционер
"Грузинская мечта" тактически победила – оппозиционер
Ставшие политиками представители неправительственного сектора решили на митинге оправить правительство в отставку и объявить себя министрами, заявил депутат 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T18:18+0400
2022-07-04T18:18+0400
2022-07-04T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. План представителей неправительственного сектора по формированию технического правительства в Грузии сорвался – правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" одержала тактическую победу, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", ранее выдвинуло требование отставки правительства и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае, движение грозит бессрочными акциями протеста.Вопрос об отставке правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.По словам оппозиционера, своими действиями представители НПО только помогли усилиться правящей партии "Грузинской мечта"."Сегодня "Мечта" тактически победила. Это же факт? Почему так случилось – почему ставшие политиками НПОшники бросили правительству спасательный круг? Они сделали это осознанно или неосознанно? Я не хочу гадать", - пишет Элисашвили.Оппозиция пойдет на переговоры с "Грузинской мечтой" - политолог >>Однако, как отмечает депутат, ситуация проста – если мы хотим статус кандидата, то должны позволить правительству выполнить 12 пунктов власти. А если нужно будет сотрудничать, то все должны сотрудничать, отмечает депутатПо его словам, о таких требованиях, каким является создание "технического правительства", все должны забыть за этот период."Выполнение 12 заданий за шесть месяцев – это главное за этот период! Мы, партия "Граждане", будем заняты только этим!" - отметил Элисашвили.Ранее Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Речь идет о 12 условиях, которые ранее назвала Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии, среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее."Грузинская мечта" обвинила оппозицию в манипулировании темой ЕС >>Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.В пятницу председатель партии, депутат Ираклий Кобахидзе представил полный план действий по выполнению 12-пунктного плана. Он включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.Кроме этого "Грузинская мечта" планирует создать рабочую группу при комитете по процедурным вопросам и регламенту, куда войдут представители всех парламентских партий и гражданского общества, которая обеспечит полную оценку надзора парламента и подготовит законодательные поправки для исправления недочетов, о которых указано в рекомендациях Еврокомиссии.Поправки будут представлены не позднее 21 сентября и приняты до 1 ноября этого года.
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грузия, новости, политика, грузинская мечта, оппозиция, алеко элисашвили
"Грузинская мечта" тактически победила – оппозиционер
Ставшие политиками представители неправительственного сектора решили на митинге оправить правительство в отставку и объявить себя министрами, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. План представителей неправительственного сектора по формированию технического правительства в Грузии сорвался – правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" одержала тактическую победу, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.
Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", ранее выдвинуло требование отставки правительства и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае, движение грозит бессрочными акциями протеста.
"Ставшие политиками НПОшники, которые в то же время кривляются и говорят, что они не политики, решили на митинге оправить правительство в отставку и объявить себя министрами. Безусловно, эта вызывающая смех игра в "техническое правительство" провалилась", - пишет Элисашвили на своей странице в соцсети.
Вопрос об отставке правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.
По словам оппозиционера, своими действиями представители НПО только помогли усилиться правящей партии "Грузинской мечта".
"Сегодня "Мечта" тактически победила. Это же факт? Почему так случилось – почему ставшие политиками НПОшники бросили правительству спасательный круг? Они сделали это осознанно или неосознанно? Я не хочу гадать", - пишет Элисашвили.
Однако, как отмечает депутат, ситуация проста – если мы хотим статус кандидата, то должны позволить правительству выполнить 12 пунктов власти. А если нужно будет сотрудничать, то все должны сотрудничать, отмечает депутат
"В течение шести месяцев на улице мы должны стоять с единственным требованием – власти должны выполнить 12 заданий! Других требований за эти месяцы у нормальных людей не должно быть", - пишет Элисашвили.
По его словам, о таких требованиях, каким является создание "технического правительства", все должны забыть за этот период.
"Выполнение 12 заданий за шесть месяцев – это главное за этот период! Мы, партия "Граждане", будем заняты только этим!" - отметил Элисашвили.
Ранее Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.
Речь идет о 12 условиях, которые ранее назвала Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии, среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.
В пятницу председатель партии, депутат Ираклий Кобахидзе представил полный план действий по выполнению 12-пунктного плана. Он включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.
Кроме этого "Грузинская мечта" планирует создать рабочую группу при комитете по процедурным вопросам и регламенту, куда войдут представители всех парламентских партий и гражданского общества, которая обеспечит полную оценку надзора парламента и подготовит законодательные поправки для исправления недочетов, о которых указано в рекомендациях Еврокомиссии.
Поправки будут представлены не позднее 21 сентября и приняты до 1 ноября этого года.