https://sputnik-georgia.ru/20220704/gruzinskaya-mechta-takticheski-pobedila--oppozitsioner-268178457.html

"Грузинская мечта" тактически победила – оппозиционер

"Грузинская мечта" тактически победила – оппозиционер

Ставшие политиками представители неправительственного сектора решили на митинге оправить правительство в отставку и объявить себя министрами, заявил депутат 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T18:18+0400

2022-07-04T18:18+0400

2022-07-04T18:18+0400

грузия

новости

политика

грузинская мечта

оппозиция

алеко элисашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/02/250775511_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_d305d7bfaa1e56ab0bb51e271467864f.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. План представителей неправительственного сектора по формированию технического правительства в Грузии сорвался – правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" одержала тактическую победу, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", ранее выдвинуло требование отставки правительства и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае, движение грозит бессрочными акциями протеста.Вопрос об отставке правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.По словам оппозиционера, своими действиями представители НПО только помогли усилиться правящей партии "Грузинской мечта"."Сегодня "Мечта" тактически победила. Это же факт? Почему так случилось – почему ставшие политиками НПОшники бросили правительству спасательный круг? Они сделали это осознанно или неосознанно? Я не хочу гадать", - пишет Элисашвили.Оппозиция пойдет на переговоры с "Грузинской мечтой" - политолог >>Однако, как отмечает депутат, ситуация проста – если мы хотим статус кандидата, то должны позволить правительству выполнить 12 пунктов власти. А если нужно будет сотрудничать, то все должны сотрудничать, отмечает депутатПо его словам, о таких требованиях, каким является создание "технического правительства", все должны забыть за этот период."Выполнение 12 заданий за шесть месяцев – это главное за этот период! Мы, партия "Граждане", будем заняты только этим!" - отметил Элисашвили.Ранее Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Речь идет о 12 условиях, которые ранее назвала Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии, среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее."Грузинская мечта" обвинила оппозицию в манипулировании темой ЕС >>Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.В пятницу председатель партии, депутат Ираклий Кобахидзе представил полный план действий по выполнению 12-пунктного плана. Он включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.Кроме этого "Грузинская мечта" планирует создать рабочую группу при комитете по процедурным вопросам и регламенту, куда войдут представители всех парламентских партий и гражданского общества, которая обеспечит полную оценку надзора парламента и подготовит законодательные поправки для исправления недочетов, о которых указано в рекомендациях Еврокомиссии.Поправки будут представлены не позднее 21 сентября и приняты до 1 ноября этого года.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, грузинская мечта, оппозиция, алеко элисашвили