https://sputnik-georgia.ru/20220704/vremya-stat-partiyami-spiker-parlamenta-gruzii-o-npo-268180678.html
"Время стать партиями": спикер парламента Грузии о НПО
"Время стать партиями": спикер парламента Грузии о НПО
Строящийся годами неправительственный сектор так обвалился из-за того, что его представители не смогли сдержать собственные политические претензии, заявил... 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T19:04+0400
2022-07-04T19:04+0400
2022-07-04T19:36+0400
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грузинская мечта
шалва папуашвили
единое нацдвижение
оппозиция
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что настало время некоторым неправительственным организациям преобразиться в политические партии.Так Папуашвили прокомментировал акцию протеста, которая прошла накануне в Тбилиси. Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", ранее выдвинуло требование отставки правительства и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае, движение грозит бессрочными акциями протеста.По словам главы законодательного органа Грузии, это было бы логическим завершением того процесса, в который они вступили."Жаль, что строящийся годами сектор так обвалился из-за того, что они не смогли сдержать собственные политические претензии, прямо включились в политику и являются участниками обычной политической повестки дня", - заявил Папуашвили.По его словам, проблема не то, что та или иная организация имеет собственную политическую повестку дня, а проблема, когда дело касается фарса."Грузинская мечта" тактически победила – оппозиционер >>"Когда они скрываются за какой-то картиной, что это якобы непредвзятая организация, а на самом деле – это организация с собственной повесткой дня, которая не имеет никакой связи ни с обществом и ни с гражданским (прим. обществом)", - отметил Папуашвили.Несколько тысяч человек накануне собрались у здания парламента Грузии с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС для получения Грузией статуса страны-кандидата.В пятницу председатель партии, депутат Ираклий Кобахидзе представил полный план действий по выполнению 12-пунктного плана. Он включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств."Грузинская мечта" обвинила оппозицию в манипулировании темой ЕС >>Кроме этого "Грузинская мечта" планирует создать рабочую группу при комитете по процедурным вопросам и регламенту, куда войдут представители всех парламентских партий и гражданского общества, которая обеспечит полную оценку надзора парламента и подготовит законодательные поправки для исправления недочетов, о которых указано в рекомендациях Еврокомиссии.Поправки будут представлены не позднее 21 сентября и приняты до 1 ноября этого года.
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грузия, новости, политика, грузинская мечта, шалва папуашвили, единое нацдвижение, оппозиция
"Время стать партиями": спикер парламента Грузии о НПО
19:04 04.07.2022 (обновлено: 19:36 04.07.2022)
Строящийся годами неправительственный сектор так обвалился из-за того, что его представители не смогли сдержать собственные политические претензии, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что настало время некоторым неправительственным организациям преобразиться в политические партии.
Так Папуашвили прокомментировал акцию протеста, которая прошла накануне в Тбилиси. Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", ранее выдвинуло требование отставки правительства и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае, движение грозит бессрочными акциями протеста.
"Вчерашняя акция была пиком всего этого, когда мы увидели часть НПО, которые фактически превратились в политические партии. Наверно потому даже собственные сторонники призывали их преобразиться в политическую партию", - отметил Папуашвили журналистам.
По словам главы законодательного органа Грузии, это было бы логическим завершением того процесса, в который они вступили.
"Жаль, что строящийся годами сектор так обвалился из-за того, что они не смогли сдержать собственные политические претензии, прямо включились в политику и являются участниками обычной политической повестки дня", - заявил Папуашвили.
По его словам, проблема не то, что та или иная организация имеет собственную политическую повестку дня, а проблема, когда дело касается фарса.
"Когда они скрываются за какой-то картиной, что это якобы непредвзятая организация, а на самом деле – это организация с собственной повесткой дня, которая не имеет никакой связи ни с обществом и ни с гражданским (прим. обществом)", - отметил Папуашвили.
Несколько тысяч человек накануне собрались у здания парламента Грузии с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС для получения Грузией статуса страны-кандидата.
В пятницу председатель партии, депутат Ираклий Кобахидзе представил полный план действий по выполнению 12-пунктного плана. Он включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.
Кроме этого "Грузинская мечта" планирует создать рабочую группу при комитете по процедурным вопросам и регламенту, куда войдут представители всех парламентских партий и гражданского общества, которая обеспечит полную оценку надзора парламента и подготовит законодательные поправки для исправления недочетов, о которых указано в рекомендациях Еврокомиссии.
Поправки будут представлены не позднее 21 сентября и приняты до 1 ноября этого года.