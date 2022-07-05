https://sputnik-georgia.ru/20220705/inflyatsiya-v-gruzii-po-prezhnemu-na-vysokom-urovne--novaya-statistika-268190621.html

Инфляция в Грузии по-прежнему на высоком уровне – новая статистика

Инфляция в Грузии по-прежнему на высоком уровне – новая статистика

Большую роль в росте инфляции в Грузии играет "импортируемая инфляция", то есть рост цен в странах, которые являются основными торговыми партнерами Грузии 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T09:01+0400

2022-07-05T09:01+0400

2022-07-05T09:01+0400

грузия

экономика

обзоры

инфляция

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

национальный банк грузии

мвф

министерство финансов грузии

иосиф арчвадзе

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Годовая инфляция (июнь 2022 года к июню 2021 года) в Грузии составила 12,8%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).За год цены выросли на коммунальные услуги (13%), транспорт (19,4%), гостиницы и рестораны (14%), здравоохранение (1,2%). В июне цены на продовольствие за год выросли на 21,8%. Больше всего подорожали хлеб и хлебопродукты – 35%, овощи – 33,4%, растительное масло – 14,9%, сахар – 16%, молоко и яйца – 19,5%.В июне 2022 года, по сравнению с маем 2021 года, уровень инфляции составил 0,2%. В мае месячная инфляция составляла 1,1%.Почему растут ценыЭксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе считает, что рост цен в Грузии связан с инфляцией в странах – основных торговых партнерах.По словам Арчвадзе, Грузия глубоко интегрирована в мировую экономику. У страны налажены торговые связи с более чем 140 государствами. Но, помимо существенных преимуществ, у всего этого есть и негативная сторона.Эксперт утверждает, что рост цен на мировом рынке был вызван сначала пандемией коронавируса, а затем событиями на Украине.Эксперт считает, что Грузия не в состоянии обеспечить себя продукцией собственного производства на 100%, но, тем не менее, внутренние ресурсы должны быть использованы для максимального импортозамещения. Для этого надо максимально увеличить производство отдельных видов продукции.Когда уровень инфляции приблизится к целевому показателюМинистр финансов Грузии Лаша Хуцишвили считает, что инфляция в стране приблизится к целевому показателю во второй половине 2023 года.При этом министр отметил, что те вызовы, которые существуют в регионе и мире, не дают никаких гарантий того, что во втором полугодии следующего года этот уровень инфляции действительно будет соответствовать целевому показателю."Если еще что-то изменится в геополитическом направлении, в направлении международной торговли, то это, естественно, будет иметь определенное отражение на уровне инфляции, но с другой стороны, у Нацбанка есть все инструменты, чтобы максимально сдержать инфляцию, чтобы это не переросло в долгосрочные ожидания, и инфляции постепенно приблизилась к целевому уровню", – сказал министр.Остановить инфляцию - меры Нацбанка Грузии против роста цен >>Хуцишвили отметил, что инфляция является вызовом во всем мире, и Грузия не исключение. По его словам, в странах-торговых партнерах Грузии – в ЕС и США – инфляция находится на историческом максимуме за 30-40-50 лет.По словам министра, существует эффект передачи: одной из основных составляющих в этой инфляции является топливо и нефтепродукты в целом, в связи с тем, что мировые цены на нефть и нефтепродукты выросли, и это находит косвенное отражение в отношении других продуктов.Вторая группа, по которой в значительной степени увеличилась инфляция, – это продовольственные продукты, по отношению к которым зафиксирован исторический максимум во всех странах."Естественно, это несколько компенсируется местной продукцией, хотя инфляция будет перетекать из стран, с которыми у нас есть торговые отношения", – сказал Хуцишвили.Какие меры предпринимает Нацбанк ГрузииВ заявлении регулятора подчеркивается, что на фоне растущих инфляционных рисков в последнее время учетная ставка постепенно повышалась, а денежно-кредитная политика находится в фазе ужесточения.Накануне Комитет по монетарной политики Нацбанка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%"Денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой до тех пор, пока риски роста инфляционных ожиданий не будут в достаточной степени смягчены. Если инфляционные ожидания резко вырастут или будет иметь место дополнительное давление спроса на цены, может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики", – отмечается в заявлении.В свою очередь, в пресс-релизе МВФ по ситуации в Грузии отмечается, что позиция денежно-кредитной политики Нацбанка по-прежнему направлена ​​на снижение высокой инфляции.Грузия получит первый транш нового кредита МВФ >>"Официальные органы привержены сохранению гибкости обменного курса, укреплению резервов и совершенствованию коммуникационной стратегии Центрального банка Грузии. Они справились с первоначальным воздействием санкций: Центральный банк требует от банков соблюдения международных санкций, что сопряжено с ограниченными рисками", – говорится в документе.

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грузия, экономика, обзоры, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии, мвф, министерство финансов грузии, иосиф арчвадзе