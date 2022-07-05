https://sputnik-georgia.ru/20220705/inflyatsiya-v-gruzii-po-prezhnemu-na-vysokom-urovne--novaya-statistika-268190621.html
Инфляция в Грузии по-прежнему на высоком уровне – новая статистика
Инфляция в Грузии по-прежнему на высоком уровне – новая статистика
Большую роль в росте инфляции в Грузии играет "импортируемая инфляция", то есть рост цен в странах, которые являются основными торговыми партнерами Грузии 05.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-05T09:01+0400
2022-07-05T09:01+0400
2022-07-05T09:01+0400
грузия
экономика
обзоры
инфляция
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
национальный банк грузии
мвф
министерство финансов грузии
иосиф арчвадзе
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Годовая инфляция (июнь 2022 года к июню 2021 года) в Грузии составила 12,8%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).За год цены выросли на коммунальные услуги (13%), транспорт (19,4%), гостиницы и рестораны (14%), здравоохранение (1,2%). В июне цены на продовольствие за год выросли на 21,8%. Больше всего подорожали хлеб и хлебопродукты – 35%, овощи – 33,4%, растительное масло – 14,9%, сахар – 16%, молоко и яйца – 19,5%.В июне 2022 года, по сравнению с маем 2021 года, уровень инфляции составил 0,2%. В мае месячная инфляция составляла 1,1%.Почему растут ценыЭксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе считает, что рост цен в Грузии связан с инфляцией в странах – основных торговых партнерах.По словам Арчвадзе, Грузия глубоко интегрирована в мировую экономику. У страны налажены торговые связи с более чем 140 государствами. Но, помимо существенных преимуществ, у всего этого есть и негативная сторона.Эксперт утверждает, что рост цен на мировом рынке был вызван сначала пандемией коронавируса, а затем событиями на Украине.Эксперт считает, что Грузия не в состоянии обеспечить себя продукцией собственного производства на 100%, но, тем не менее, внутренние ресурсы должны быть использованы для максимального импортозамещения. Для этого надо максимально увеличить производство отдельных видов продукции.Когда уровень инфляции приблизится к целевому показателюМинистр финансов Грузии Лаша Хуцишвили считает, что инфляция в стране приблизится к целевому показателю во второй половине 2023 года.При этом министр отметил, что те вызовы, которые существуют в регионе и мире, не дают никаких гарантий того, что во втором полугодии следующего года этот уровень инфляции действительно будет соответствовать целевому показателю."Если еще что-то изменится в геополитическом направлении, в направлении международной торговли, то это, естественно, будет иметь определенное отражение на уровне инфляции, но с другой стороны, у Нацбанка есть все инструменты, чтобы максимально сдержать инфляцию, чтобы это не переросло в долгосрочные ожидания, и инфляции постепенно приблизилась к целевому уровню", – сказал министр.Остановить инфляцию - меры Нацбанка Грузии против роста цен >>Хуцишвили отметил, что инфляция является вызовом во всем мире, и Грузия не исключение. По его словам, в странах-торговых партнерах Грузии – в ЕС и США – инфляция находится на историческом максимуме за 30-40-50 лет.По словам министра, существует эффект передачи: одной из основных составляющих в этой инфляции является топливо и нефтепродукты в целом, в связи с тем, что мировые цены на нефть и нефтепродукты выросли, и это находит косвенное отражение в отношении других продуктов.Вторая группа, по которой в значительной степени увеличилась инфляция, – это продовольственные продукты, по отношению к которым зафиксирован исторический максимум во всех странах."Естественно, это несколько компенсируется местной продукцией, хотя инфляция будет перетекать из стран, с которыми у нас есть торговые отношения", – сказал Хуцишвили.Какие меры предпринимает Нацбанк ГрузииВ заявлении регулятора подчеркивается, что на фоне растущих инфляционных рисков в последнее время учетная ставка постепенно повышалась, а денежно-кредитная политика находится в фазе ужесточения.Накануне Комитет по монетарной политики Нацбанка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%"Денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой до тех пор, пока риски роста инфляционных ожиданий не будут в достаточной степени смягчены. Если инфляционные ожидания резко вырастут или будет иметь место дополнительное давление спроса на цены, может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики", – отмечается в заявлении.В свою очередь, в пресс-релизе МВФ по ситуации в Грузии отмечается, что позиция денежно-кредитной политики Нацбанка по-прежнему направлена на снижение высокой инфляции.Грузия получит первый транш нового кредита МВФ >>"Официальные органы привержены сохранению гибкости обменного курса, укреплению резервов и совершенствованию коммуникационной стратегии Центрального банка Грузии. Они справились с первоначальным воздействием санкций: Центральный банк требует от банков соблюдения международных санкций, что сопряжено с ограниченными рисками", – говорится в документе.
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грузия, экономика, обзоры, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии, мвф, министерство финансов грузии, иосиф арчвадзе
Инфляция в Грузии по-прежнему на высоком уровне – новая статистика
Большую роль в росте инфляции в Грузии играет "импортируемая инфляция", то есть рост цен в странах, которые являются основными торговыми партнерами Грузии
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Годовая инфляция (июнь 2022 года к июню 2021 года) в Грузии составила 12,8%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
За год цены выросли на коммунальные услуги (13%), транспорт (19,4%), гостиницы и рестораны (14%), здравоохранение (1,2%). В июне цены на продовольствие за год выросли на 21,8%. Больше всего подорожали хлеб и хлебопродукты – 35%, овощи – 33,4%, растительное масло – 14,9%, сахар – 16%, молоко и яйца – 19,5%.
В июне 2022 года, по сравнению с маем 2021 года, уровень инфляции составил 0,2%. В мае месячная инфляция составляла 1,1%.
Почему растут цены
Эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе считает, что рост цен в Грузии связан с инфляцией в странах – основных торговых партнерах.
"Процессы, происходящие в соседних странах, оказывают серьезное влияние на нашу экономику. Грузия традиционно импортозависимая страна. Объемы импорта в два и более раз превышают экспорт… На наше положение влияют и процессы, происходящие на мировом рынке в связи с изменением цен на тот или иной товар", – сказал Арчвадзе журналистам.
По словам Арчвадзе, Грузия глубоко интегрирована в мировую экономику. У страны налажены торговые связи с более чем 140 государствами. Но, помимо существенных преимуществ, у всего этого есть и негативная сторона.
Эксперт утверждает, что рост цен на мировом рынке был вызван сначала пандемией коронавируса, а затем событиями на Украине.
"Есть риск неопределенности, нестабильности. Все это влияет на цены на мировом рынке. Многие страны, являющиеся экспортерами этой продукции, попытались извлечь из этого определенные выгоды. Некоторые ввели дополнительные ограничения в виде таможенных тарифов и сборов, что еще больше повысило цены реализации на мировом рынке", – сказал он.
Эксперт считает, что Грузия не в состоянии обеспечить себя продукцией собственного производства на 100%, но, тем не менее, внутренние ресурсы должны быть использованы для максимального импортозамещения. Для этого надо максимально увеличить производство отдельных видов продукции.
Когда уровень инфляции приблизится к целевому показателю
Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили считает, что инфляция в стране приблизится к целевому показателю во второй половине 2023 года.
"Нацбанк делает все, чтобы не допустить долгосрочных инфляционных ожиданий инфляции, и шаги в этом направлении он определенно предпринял. Поэтому мы ожидаем, что уровень инфляции начнет снижаться и, как и было прогнозировано, во второй половине следующего года приблизится к целевому показателю, определенному Национальным банком", – заявил Хуцишвили журналистам.
При этом министр отметил, что те вызовы, которые существуют в регионе и мире, не дают никаких гарантий того, что во втором полугодии следующего года этот уровень инфляции действительно будет соответствовать целевому показателю.
"Если еще что-то изменится в геополитическом направлении, в направлении международной торговли, то это, естественно, будет иметь определенное отражение на уровне инфляции, но с другой стороны, у Нацбанка есть все инструменты, чтобы максимально сдержать инфляцию, чтобы это не переросло в долгосрочные ожидания, и инфляции постепенно приблизилась к целевому уровню", – сказал министр.
Хуцишвили отметил, что инфляция является вызовом во всем мире, и Грузия не исключение. По его словам, в странах-торговых партнерах Грузии – в ЕС и США – инфляция находится на историческом максимуме за 30-40-50 лет.
По словам министра, существует эффект передачи: одной из основных составляющих в этой инфляции является топливо и нефтепродукты в целом, в связи с тем, что мировые цены на нефть и нефтепродукты выросли, и это находит косвенное отражение в отношении других продуктов.
Вторая группа, по которой в значительной степени увеличилась инфляция, – это продовольственные продукты, по отношению к которым зафиксирован исторический максимум во всех странах.
"Естественно, это несколько компенсируется местной продукцией, хотя инфляция будет перетекать из стран, с которыми у нас есть торговые отношения", – сказал Хуцишвили.
Какие меры предпринимает Нацбанк Грузии
В заявлении регулятора подчеркивается, что на фоне растущих инфляционных рисков в последнее время учетная ставка постепенно повышалась, а денежно-кредитная политика находится в фазе ужесточения.
Накануне Комитет по монетарной политики Нацбанка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
"Денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой до тех пор, пока риски роста инфляционных ожиданий не будут в достаточной степени смягчены. Если инфляционные ожидания резко вырастут или будет иметь место дополнительное давление спроса на цены, может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики", – отмечается в заявлении.
В свою очередь, в пресс-релизе МВФ по ситуации в Грузии отмечается, что позиция денежно-кредитной политики Нацбанка по-прежнему направлена на снижение высокой инфляции.
"Официальные органы привержены сохранению гибкости обменного курса, укреплению резервов и совершенствованию коммуникационной стратегии Центрального банка Грузии. Они справились с первоначальным воздействием санкций: Центральный банк требует от банков соблюдения международных санкций, что сопряжено с ограниченными рисками", – говорится в документе.