https://sputnik-georgia.ru/20220705/net-usloviy-dlya-zhizni-zhile-dlya-bezdomnykh-proverili-v-regionakh-gruzii-268226567.html

Нет условий для жизни: жилье для бездомных проверили в регионах Грузии

Нет условий для жизни: жилье для бездомных проверили в регионах Грузии

Социальные жилища – временные приюты для оставшихся без жилья, где те могут ночевать, мыться и приготовить себе еду 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T23:14+0400

2022-07-05T23:14+0400

2022-07-05T23:26+0400

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социальная сфера в грузии

народный защитник грузии

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Социальные жилища для бездомных в Гори, Кутаиси и Озургети не удовлетворяют минимальным требованиям для жизни, показали результаты мониторинга, проведенного аппаратом Народного защитника.Социальные жилища – временные приюты для оставшихся без жилья, где те могут ночевать, мыться и приготовить себе еду. Они финансируются на средства из районных бюджетов.По данным аппарата Народного защитника, социальное жилье в Гори расположено в бывшем наркологическом центре и сейчас там проживают 80 семей. Они уже сами построили перекрытия, при этом в здании нет канализации и системы дренажа, кухни и индивидуальных мокрых точек, нет доступа к чистой питьевой воде.Бездомные в Тбилиси получат жилье >>"Отсутствие санитарно-гигиенических норм способствует распространению паразитологических заболеваний, размножению насекомых, грызунов и пресмыкающихся, что создает угрозу жизни и здоровью там живущих", - отмечается в отчете.При этом, по оценке сотрудников аппарата, здание не приспособлено для лиц с ОВЗ, которые не могут покинуть здание без острой необходимости.Проблемы есть и в социальном жилье в Озургети, где до 50 семей проживают в здании бывшего роддома. Согласно отчету, несмотря на ремонт, здание сырое и на первом этаже нет пола, а на стенах плесень. Из-за сырости живущие там часто болеют. Кроме того, к зданию не проложена дорога, и периметр не благоустроен.Бездомные устроили акцию в Батуми с требованием отдать им дом бизнесмена >>Проблемы были обнаружены в социальном жилье в Кутаиси, где до 90 семей живут в бывшем отделении связи. В отчете отмечается, что здание перегружено и жители живут по принципу общежития, также есть проблемы с вентиляцией, что вызывает сырость и загрязненность воздуха.Народный защитник призывает власти районов улучшить условия живущих в социальных домах, а жителей социального дома в Гори обеспечить альтернативным жильем.

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грузия, общество, новости, гори, кутаиси, озургети, социальная сфера в грузии, народный защитник грузии