https://sputnik-georgia.ru/20220705/vse-bolshe-zarazhennykh-koronavirusom-obraschaetsya-v-kliniki-tbilisi-268226770.html

Все больше зараженных коронавирусом обращается в клиники Тбилиси

Все больше зараженных коронавирусом обращается в клиники Тбилиси

Специалисты призывают население вернуться к маскам, воздержаться от нахождения в многолюдных местах и максимально стараться следовать рекомендациям 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T23:46+0400

2022-07-05T23:46+0400

2022-07-05T23:48+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. В клиниках Тбилиси увеличилось количество пациентов, инфицированных коронавирусом.В Грузии эпидемиологи выявили новый подтип штамма "омикрон" В.А.5. По утверждению специалистов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно эта разновидность инфекции. Учитывая данный факт, страна уже готовится к очередной, седьмой волне распространения коронавируса.До этого в стране в основном циркулировал подтип омикрона B.A.2. Что касается нового подтипа, то он быстро распространяется. Появление нового подтипа "омикрона" отразилось и на статистике. Еще две недели назад общее количество выявленных случаев составляло 500, а на этой неделе цифра увеличилась до 2 570.Темпы вакцинации в Грузии – статистика последней недели >>Обращаемость пациентов возросла и в Первой университетской клинике Тбилиси.Как отмечают в администрации клиники, в течение последнего периода в больнице было около 15 ковид-коек, однако руководству медучреждения пришлось добавить места из-за увеличенного количества пациентов.На данный момент в клинике 32 ковид-инфицированных пациента, из них шесть проходят курс лечения в реанимационном отделении.По словам Ратиани, увеличилась обращаемость беременных женщин, инфицированных коронавирусом. У них наблюдаются разные осложнения, в том числе и пневмония. Клиника ждет увеличения случаев через две недели. Среди пациентов помимо беременных женщин часто встречаются лица старше 60 лет."Чаще всего у них выражена общая интоксикация, которая характерна коронавирусу, пневмония, но, в отличие от предыдущего штамма, этот подтип больше отличается нейротоксичным характером, то есть ковид-инфицированным характерна более или менее легкая энцефалопатия (поражение головного мозга – ред.) и нарушение устойчивости, чего не было выражено во время предыдущего ковида", - отметил Ратиани.Специалисты призывают население вернуться к маскам, воздержаться от нахождения в многолюдных местах и максимально стараться следовать рекомендациям.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования. 1 643 579 пациентов выздоровели, 16 844 скончались. На данный момент в стране 2550 активных случаев.Новый подтип "омикрона"В.А.5 – этим подтипом легко могут заразиться как вакцинированные люди, так и переболевшие ранее коронавирусом лица.Специалисты отмечают, что его быстрому распространению способствует и отсутствие ограничений в связи с коронавирусом, в том числе и ношение масок. Как известно, на сегодняшний день единственной рекомендацией остается социальная дистанция и прививка против коронавируса.В.А.5 впервые зафиксировали в Южной Африке. Инфекция начала быстро распространяться, но оказалась более кратковременной, чем предыдущая. Подтип коронавируса, который до этого был неизвестен, отличается особой заразностью.Эпидемиолог рекомендовал жителям Грузии вакцинироваться перед осенью >>Дело в том, что антитела, которые отвечают за нейтрализацию инфекции, не могут распознать этот подтип коронавируса, и, соответственно, человек легко заражается. Однако, течение заболевания более легкое, чем в случае штамма "Дельта".Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.

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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса