https://sputnik-georgia.ru/20220706/biznesmena-galipa-oztyurka-oshtrafovali-v-tyurme-za-marikhuanu-268255150.html

Бизнесмена Галипа Озтюрка оштрафовали в тюрьме за марихуану

Бизнесмена Галипа Озтюрка оштрафовали в тюрьме за марихуану

Изначально бизнесмен обвинялся также в употреблении марихуаны, но адвокатам удалось доказать отсутствие факта потребления на момент задержания 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T18:08+0400

2022-07-06T18:08+0400

2022-07-06T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Батумский городской суд оштрафовал бизнесмена Галипа Озтюрка, находящегося в предварительном заключении, за покупку и хранение марихуаны, когда тот был на свободе, сообщает Аджарское телевидение.Озтюрк был задержан 31 мая после того, как следственная служба Минфина во время обыска в рамках расследования дела об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, изготовлении и использовании поддельных документов и легализации незаконных доходов обнаружила в квартире бизнесмена более 7 граммов кокаина. В данный момент он находится в предварительном заключении.На суде в административном порядке рассматривался эпизод о хранении марихуаны, также обнаруженной в доме Озтюрка. Судья приняла решение оштрафовать его на 500 лари.Основатель "Метро холдинг" в Батуми будет ждать приговора в тюрьме >>Изначально бизнесмен обвинялся также в употреблении марихуаны, но адвокатам удалось доказать отсутствие факта потребления на момент задержания.Сам обвиняемый присутствовал на рассмотрении дистанционно. Его адвокаты намерены обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.Галип Озтюрк получил гражданство Грузии в 2015 году. На родине - в Турции - он был фигурантом многочисленных судебных процессов и заочно приговорен к пожизненному заключению.В Грузии бизнесмен работал в сфере туризма, транспорта и строительства. Он основал компанию "Метро холдинг", которая объединила множество компаний в разных отраслях.Турция требует экстрадиции задержанного за наркотики в Грузии бизнесмена Галипа Озтюрка >>Одним из ее крупнейших активов является гостиница "Эйфория", расположенная в Батуми. По данным на 2020 год, Галип Озтюрк инвестировал в Грузию 500 миллионов долларов.В 2022 году было объявлено, что на инвестиции компании Галипа Озтюрка в Батуми будет построен технопарк, объем инвестиций должен был составить 250 миллионов долларов.

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