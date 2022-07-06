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Число посетивших Грузию в июне иностранцев выросло почти в три раза
Число посетивших Грузию в июне иностранцев выросло почти в три раза
Грузия в июне приняла 445,9 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 51% 06.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-06T17:40+0400
2022-07-06T17:40+0400
2022-07-06T17:40+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в июне 2022 года выросло на 185,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.Грузия в июне приняла 445,9 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 51%.По данным ведомства, из общего числа визитов 302,6 тысячи были туристическими, что на 126,7% больше, чем в июне 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 64,1%.Кто отдыхает в Грузии? Шок европейцев и наплыв туристов из России>>В целом, за первое полугодие с начала 2022 года Грузию посетило 1,6 миллиона международных путешественников, что на 234,5% больше, чем в январе-июне 2021 года. Показатели восстановлены на 42,1% по сравнению с периодом до пандемии.Из общего числа визитов с начала года 1,2 миллиона были туристическими, что на 186,3% больше чем за аналогичный период прошлого года. Грузия восстановила показатели 2019 года на 56,8%.Роль туризмаДоля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла более 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.2019 год завершился для грузинского туризма рекордными успехами – страну посетило более 9,3 миллиона международных путешественников, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились на неимоверно низкий уровень - 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона."Пандемийный синдром" в туризме, или Чего ждать Грузии в 2022 году>>Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать коронавирусные ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2021 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня и сухопутные.Как результат, с 2021 году началось активное восстановление - в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом данные восстановлены на 31%. Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, туризм, новости, экономика, национальная администрация туризма грузии
Число посетивших Грузию в июне иностранцев выросло почти в три раза
Грузия в июне приняла 445,9 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 51%
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в июне 2022 года выросло на 185,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.
Грузия в июне приняла 445,9 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 51%.
По данным ведомства
, из общего числа визитов 302,6 тысячи были туристическими, что на 126,7% больше, чем в июне 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 64,1%.
В целом, за первое полугодие с начала 2022 года Грузию посетило 1,6 миллиона международных путешественников, что на 234,5% больше, чем в январе-июне 2021 года. Показатели восстановлены на 42,1% по сравнению с периодом до пандемии.
Из общего числа визитов с начала года 1,2 миллиона были туристическими, что на 186,3% больше чем за аналогичный период прошлого года. Грузия восстановила показатели 2019 года на 56,8%.
Роль туризма
Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла более 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.
2019 год завершился для грузинского туризма рекордными успехами – страну посетило более 9,3 миллиона международных путешественников, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.
С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились на неимоверно низкий уровень - 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.
Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать коронавирусные ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2021 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня и сухопутные.
Как результат, с 2021 году началось активное восстановление - в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом данные восстановлены на 31%. Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.