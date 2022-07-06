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Грузия участвует в первом глобальном молодежном туристическом саммите
Грузия участвует в первом глобальном молодежном туристическом саммите
Молодые ребята из 60 стран мира собрались в итальянском городе Сорренто и поделились мнениями о развитии туризма 06.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-06T23:56+0400
2022-07-06T23:56+0400
2022-07-06T23:59+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Грузия приняла участие в первом глобальном молодежном туристическом саммите Всемирной туристской организации (UNWTO), сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.В глобальном молодежном саммите от имени Грузии предстал 17-летний гид Георгий Кочкиани, проживающий в Ушгули (Самегрело-Земо Сванети).Молодые ребята из 60 страны мира собрались в итальянском городе Сорренто и поделились мнениями о развитии туризма. На саммите молодым ребятам также провели разные мастер-классы.Кто отдыхает в Грузии? Шок европейцев и наплыв туристов из России>>Своим опытом с молодежью поделился известный футболист Дидье Дрогба, который принимал участие в саммите в качестве специального гостя и почетного посла. Молодые ребята также провели встречи с министрами разных стран.В рамках саммита также прошел министериал высокого ранга, на котором присутствовала первый заместитель Национальной администрации туризма Тамар Кориаули.Саммит открылся словами приветствия Папы Римского. К собравшимся обратилась известная актриса Софи Лорен."Пандемийный синдром" в туризме, или Чего ждать Грузии в 2022 году>>На мероприятии участники рассмотрели вызовы, стоящие перед сектором туризма, и значение устойчивого развития данной сферы.Мероприятие проходило с 27 июня до 3 июля. В саммите приняли участие подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Они поделились своим видением устойчивого будущего туризма.
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грузия, новости, туризм
Грузия участвует в первом глобальном молодежном туристическом саммите
23:56 06.07.2022 (обновлено: 23:59 06.07.2022)
Молодые ребята из 60 стран мира собрались в итальянском городе Сорренто и поделились мнениями о развитии туризма
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Грузия приняла участие в первом глобальном молодежном туристическом саммите Всемирной туристской организации (UNWTO), сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
В глобальном молодежном саммите от имени Грузии предстал 17-летний гид Георгий Кочкиани, проживающий в Ушгули (Самегрело-Земо Сванети).
Молодые ребята из 60 страны мира собрались в итальянском городе Сорренто и поделились мнениями о развитии туризма. На саммите молодым ребятам также провели разные мастер-классы.
Своим опытом с молодежью поделился известный футболист Дидье Дрогба, который принимал участие в саммите в качестве специального гостя и почетного посла. Молодые ребята также провели встречи с министрами разных стран.
В рамках саммита также прошел министериал высокого ранга, на котором присутствовала первый заместитель Национальной администрации туризма Тамар Кориаули.
Саммит открылся словами приветствия Папы Римского. К собравшимся обратилась известная актриса Софи Лорен.
На мероприятии участники рассмотрели вызовы, стоящие перед сектором туризма, и значение устойчивого развития данной сферы.
Мероприятие проходило с 27 июня до 3 июля. В саммите приняли участие подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Они поделились своим видением устойчивого будущего туризма.