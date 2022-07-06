https://sputnik-georgia.ru/20220706/zhelanie-ombudsmena-zapretit-konservativnoe-dvizhenie-otsenili-gruzinskie-politiki-268264539.html

Желание омбудсмена запретить "Консервативное движение" оценили грузинские политики

Желание омбудсмена запретить "Консервативное движение" оценили грузинские политики

Народный защитник не имеет полномочий обращаться в Конституционный суд на основании запрета деятельности партии 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T23:21+0400

2022-07-06T23:21+0400

2022-07-06T23:40+0400

грузия

политика

новости

нино ломджария

омбудсмен

народный защитник грузии

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Заявление Народного защитника Грузии Нино Ломджария о подготовке иска с целью запрета "Консервативного движения", основанного на базе организации "Альт-инфо", вызвало неоднозначную реакцию среди грузинских политиков.Народный защитник не имеет полномочий обращаться в Конституционный суд на основании запрета деятельности партии. Поэтому проект иска был передан омбудсменом нескольким субъектам, уполномоченным на обращение в Конституционный суд. Как отмечает омбудсмен, за фактами насилия над представителями СМИ 5 июля стоят лидеры движения.Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе напомнил омбудсмену о ее главной функции - адвокат, а не прокурор.В оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" считают, что одними из организаторов нападений на представителей СМИ 5 июля 2021 года были лидеры "Альт-инфо", которых власти не наказали."Власти не только не наказали, а в какой-то степени поощрили их. Создали партии, открыли офисы. При этом никто не знает, откуда идет финансирование этой партии", - сказал один из лидеров партии Паата Манджгаладзе.Омбудсмен предлагает запретить в Грузии "Консервативное движение" >>Как отметил депутат, "Консервативное движение" действует сообща с правящей партией и "делает то, что не смеет "Грузинская мечта".По словам депутата от партии экс-премьера Гахария "Для Грузии" Михаила Даушвили, нужно обязательно принять меры в отношении "Консервативного движения"."Я не говорю о том, что его нужно запрещать сразу, но как минимум на это нужно адекватно реагировать", - сказал Даушвили."Грузинская мечта" недовольна оценкой омбудсмена приговора Гварамия >>То, что запрет - это не выход, считает лидер "Гирчи", депутат парламента Яго Хвичия. По его словам, ограничивая права людей, невозможно их расширить."Когда не доверяешь, по ее словам, ни одному институту в стране, знаешь, что находишься под властью одного человека, и борешься за усиление власти системы, это просто нелогично... Запрет - не выход", - сказал Яго Хвичия.В свою очередь, один из лидеров "Консервативного движения" Константин Моргошия уверен, что у Народного защитника нет доказательств того, что движение сотрудничает с иностранным государством.По правовой оценке Народного защитника, публичные видеоматериалы 5 июля 2021 года позволяют привлечь к уголовной ответственности за организацию группового насилия одного из лидеров "Консервативного движения" Зураба Махарадзе.Национальное агентство публичного реестра 7 декабря 2021 года официально зарегистрировало "Консервативное движение" как партию.Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо". Учредительный съезд "Консервативного движения" состоялся 20 ноября в Тбилиси. Более 300 делегатов выбрали Зураба Махарадзе председателем партии, а Георгия Кардава - ее генеральным секретарем.

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грузия, политика, новости, нино ломджария, омбудсмен, народный защитник грузии