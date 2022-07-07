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Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии снизился на 6,4%

Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии снизился на 6,4%

Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета за первый квартал 2022 года составил 13% от квартального ВВП 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T07:01+0400

2022-07-07T07:01+0400

2022-07-07T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. За первый квартал 2022 года дефицит текущего счета платежного баланса Грузии составил 598,4 долларов, что на 37,6% больше показателей за 2020 год, говорится в материалах Национального банка Грузии.В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета за первый квартал 2022 года составил 13% от квартального ВВП.Внешнеторговый оборот продолжает расти – чем торгует Грузия >>Наиболее дефицитным компонентом текущего счета является торговля товарами, отрицательное сальдо которой за первый квартал составило один миллиард долларов, что на 25,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом экспорт товаров увеличился на 40,7% в годовом исчислении, а импорт увеличился на 34,1%.Экспорт туристических услуг частично возобновился во втором квартале 2021 года. Эта положительная тенденция продолжилась и в следующих кварталах, достигнув 393,7 млн долларов в первом квартале 2022 года, что составляет 68,1% от соответствующего периода 2019 года.Баланс доходов отрицательный и составляет 349,7 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда увеличилась на 11,1%, а отрицательный чистый инвестиционный доход увеличился на 86%.Инвестиции в Грузию выросли в разы – данные статистики >>Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых вырос на 9,5% в годовом исчислении до 570,6 миллиона долларов в первом квартале 2022 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период увеличились на 10,7% до 533,0 млн долларов. В то же время чистые трансферты из государственного сектора сократились до 1,8 миллиона долларов.Чистые прямые иностранные инвестиции в первом квартале составили 451,1 миллиона долларов или 9,8% квартального ВВП.

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