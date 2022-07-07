https://sputnik-georgia.ru/20220707/protsess-po-delu-kartografov-prodolzhaetsya-v-gruzii-sud-oprashivaet-svideteley-268300776.html

Процесс по делу картографов продолжается в Грузии: суд опрашивает свидетелей

Процесс по делу картографов продолжается в Грузии: суд опрашивает свидетелей

Рассмотрение дела началось заново в октябре прошлого года из-за смены судьи и продолжается до сих пор 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T20:08+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Опросом двух свидетелей стороны обвинения возобновилось рассмотрение в Тбилисском городском суде дела о попытке передачи территорий Грузии Азербайджану во время работы комиссии по делимитации и демаркации границы двух стран.Рассмотрение дела началось заново в октябре прошлого года из-за смены судьи и продолжается до сих.На этот раз показания дали сотрудник Национального архива Натела Мелашвили и помощник посла Грузии в Азербайджане Гела Думбадзе.Саакашвили могут допросить по делу о Давид-Гареджи >>Сотрудница архива рассказала о картах, используемых комиссией, и об участии в работе комиссии сотрудницы МВД Натальи Ильичевой, проходящей по делу обвиняемой. Свидетельница заявила, что во время работы в комиссии по демаркации границы с Россией Ильичева смогла найти материалы, согласно которым чертежи были сделаны в пользу Грузии.Что касается второго свидетеля – Думбадзе, то он заявил, что не слышал об изменении позиции о границе в пользу Азербайджана и не знает о документах.Детали делаОсенью 2020 года прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. К уголовной ответственности привлечены бывшие члены комиссии – сотрудник МИД Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Наталья Ильичева.Дело картографов: суд заново начинает процесс по Давид-Гареджи >>По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937-1938 года во время работы в комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы, из-за чего Грузия могла лишиться 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи. По данным следствия, они действовали по указанию "вышестоящего руководства".На данный момент они освобождены под залог и подписку о невыезде из страны.У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.Арешидзе прокомментировал скандал вокруг Давид-Гареджи и утерянных карт >>Дело картографов поставило под вопрос весь процесс делимитации-демаркации границы, начатый в 1994 году, так как в деле идет речь о потери территорий на 13 участках границы из 16 согласованных.

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