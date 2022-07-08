https://sputnik-georgia.ru/20220708/glava-natsbanka-gruzii-meshaet-vysokaya-dollarizatsiya-268336657.html

Глава Нацбанка: Грузии мешает высокая долларизация

Глава Нацбанка: Грузии мешает высокая долларизация

Нацбанк Грузии пересмотрит прогноз экономического роста страны в сторону увеличения, заявил глава регулятора 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T18:12+0400

2022-07-08T18:12+0400

2022-07-08T18:19+0400

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национальный банк грузии

коба гвенетадзе

инфляция

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Финансовой стабильности угрожает высокий уровень долларизации, заявил глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.При этом он пояснил, что когда кредиты в лари становятся дороже, растет привлекательность кредитов в иностранной валюте, и тогда эффект от ужесточения монетарной политики компенсируется ростом кредитов в иностранной валюте. А граждане из-за колебаний курса лари часто сталкиваются с проблемой невозможности оплатить такие кредиты."Исходя из этого, мы заботимся о том, чтобы финансовая стабильность не пострадала и в то же время факторы со стороны спроса не стали причиной роста инфляции", - сказала Гвенетадзе.Комитет по монетарной политике Нацбанка Грузии 22 июля принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%В Нацбанке считают, что денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой до тех пор, пока риски роста инфляционных ожиданий не будут в достаточной степени смягчены. Если инфляционные ожидания резко вырастут или будет иметь место дополнительное давление спроса на цены, может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.Он отметил, что Нацбанк увеличит свой прогноз экономического роста.Прогноз роста экономики Грузии будет пересмотрен – глава Минфина >>"Исходя из тех результатов, которые есть сегодня, прогноз экономического роста будет пересмотрен в сторону увеличения", - сказал Гвенетадзе.При этом он отметил, что уровень инфляции останется выше прогнозируемого уровня 3%.Согласно последнему прогнозу Нацбанка, рост экономики ожидается на уровне 4,5%, что связано со снижением объема иностранных инвестиций и ухудшением показателей чистого экспорта из-за ослабевшего внешнего спроса.По данным регулятора, в данный момент оздоровление грузинской экономики происходит за счет местного спроса, в котором значительная доля высокого темпа кредитования. На фоне снижения экономического роста стран-торговых партнеров Грузии внешний спрос остается слабым и проявляется только в росте туристических потоков.Остановить инфляцию - меры Нацбанка Грузии против роста цен >>По прогнозам Нацбанка, уровень инфляции начнет снижаться со второй половины 2022 года, но сравнительно низкими темпами и целевого показателя удастся достичь в среднесрочный период.Для борьбы с высокой инфляцией Нацбанк прогнозирует сравнительно долгосрочное сохранение жесткой монетарной политики.

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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, коба гвенетадзе, инфляция