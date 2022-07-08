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Меж двух огней – депутат рассказал о давлении на Грузию

Меж двух огней – депутат рассказал о давлении на Грузию

Грузинское общество не хочет войны, которая не входит в его интересы и которая опасна для жизни страны, считает депутат 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T21:32+0400

2022-07-08T21:32+0400

2022-07-08T21:32+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Грузия находится под двусторонним давлением - с Запада и России, говорится в заявлении депутата парламенте Грузии Дмитрия Хундадзе.Хундадзе является одним из трех лидеров "Грузинской мечты", которые приняли решение покинуть партию, парламентское большинство и должности в парламенте. Главной причиной своего ухода Хундадзе, Созар Субари и Михаил Кавелашвили назвали желание предоставить общественности больше информации о происходящем.По словам депутата, евроинтеграция и членство в НАТО – это выбор общества и привлекательны из-за справедливости, верховенства закона и равноправности, а не без нее.Он подчеркнул, что грузинское общество не хочет войны, которая не входит в его интересы и которая опасна для жизни страны."Если кто-то называет это русским нарративом, то почему тогда грузинские "проевропейские" политики, и не только они, разговаривают риторикой войны и способствуют смене власти путем революции, что также означает перспективу войны", - отмечает депутат.Критика и претензии: грузинский депутат написал открытое письмо послу США >>Грузия не хочет разделить судьбу Украины и чтобы это было единственные путем для предоставления ей статуса кандидата."Молчание посла США и прямая или косвенная поддержка партий войны разрушает евроатлантические ценности в Грузии. Именно это и является целью ФСБ и самой огромной опасностью для Грузии", - отмечено в заявлении.Ранее с открытым письмом к послу США Келли Дегнан обратился Михаил Кавелашвили. Депутат призвал американского дипломата четко зафиксировать свою позицию по ряду вопросов. В частности, отмежевываться от призывов введения санкций против России и втягивания Грузии в войну, а также по поводу требования участников акции об отставке правительства и формирования в стране технического правительства.Условия ЕС как повод для революции в Грузии? "Старая гвардия" о планах оппозиции >>В своем заявлении Кавелашвили отметил, что подобные заявления исходят от лиц, которые финансируют или имеют поддержку США.Депутат выразил надежду, что сможет получить публичные и четкие ответы на свои вопросы, которые необходимы для того, чтобы имиджу США не был нанесен тяжелый ущерб.

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