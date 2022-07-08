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На ЕНЭ в Грузии гражданин пытался сдать экзамен вместо члена своей семьи
На ЕНЭ в Грузии гражданин пытался сдать экзамен вместо члена своей семьи
На ЕНЭ этого года зафиксировано четыре случая снятия абитуриентов с экзаменационного испытания 08.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-08T16:33+0400
2022-07-08T16:33+0400
2022-07-08T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. В Грузии Единые национальные экзамены (ЕНЭ) продолжаются в спокойной атмосфере, однако зафиксированы нарушения, заявила глава Национального центра экзаменов и оценок Сопо Горгодзе и призвала всех воздержаться от подобных действий.По словам Горгодзе, был случай, когда абитуриент пришел на экзамен в другой день.На ЕНЭ этого года зафиксировано четыре случая снятия абитуриентов с экзаменационного испытания.По словам Горгодзе, одного абитуриента сняли из-за того, что он тайно занес телефон на экзамен, у второго абитуриента обнаружили шпаргалку. Как отметила Горгодзе, был случай, когда конкретный человек старался выполнить тест вместо члена своей семьи."Я хочу предупредить аппликантов, что подобные случаи не остаются без идентификации. У нас очень квалифицированный персонал, и не надо ставить себя в неловкое положение. Ясно, что этот случай пресекли", - заявила Горгодзе.Единые экзамены в Грузии сдают 25 осужденных >>Сегодня абитуриенты сдавали экзамен по математике.К этому времени на ЕНЭ явились 95% абитуриентов, но есть случаи опозданий. Всего зафиксировано 19 опозданий.Национальный центр экзаменов и оценок уже получил заявки от тех абитуриентов, у которых выявили коронавирус и они не смогли явиться на экзамены. По словам Горгодзе, они смогут сдать экзамены на дополнительных сессиях, расписание которых будет известно позже.В Грузии 4 июля начались Единые национальные экзамены, который продлятся до 22 июля. Первый экзамен прошел по грузинскому языку и литературе.В Грузии 22 экзаменационных центра принимают около 90 тысяч желающих сдать экзамены. Среди них более 41 тысячи - это абитуриенты, более 2,5 тысячи желающих сдать грантовый экзамен студентов, а более 9,5 тысячи - общий магистерский экзамен."Вы – будущее Грузии" – министр образования обратился к абитуриентам >>Желание сдать экзамен по собственному предмету и профнавыкам выразили более 34,5 тысячи педагогов. Из них около 19,5 тысячи зарегистрировались на экзамен по предмету, более 2,5 тысячи на экзамен старшего педагога и более 12,5 тысячи на экзамен ведущего педагога и педагога-ментора.Нужно отметить, что в этом году ношение масок на ЕНЭ не является обязательным.В этом году абитуриенты могут сами решать, надеть маску или нет. Ношение масок не обязательно, но абитуриенты должны иметь их при себе.Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.
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грузия, новости, общество, образование в грузии, единые национальные экзамены, енэ
На ЕНЭ в Грузии гражданин пытался сдать экзамен вместо члена своей семьи
16:33 08.07.2022 (обновлено: 16:48 08.07.2022)
На ЕНЭ этого года зафиксировано четыре случая снятия абитуриентов с экзаменационного испытания
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. В Грузии Единые национальные экзамены (ЕНЭ) продолжаются в спокойной атмосфере, однако зафиксированы нарушения, заявила глава Национального центра экзаменов и оценок Сопо Горгодзе и призвала всех воздержаться от подобных действий.
По словам Горгодзе, был случай, когда абитуриент пришел на экзамен в другой день.
"Еще раз призываю всех аппликантов тщательно ознакомиться с информацией на экзаменационной карточке, чтобы подобные случаи не повторились", - заявила Горгодзе журналистам.
На ЕНЭ этого года зафиксировано четыре случая снятия абитуриентов с экзаменационного испытания.
По словам Горгодзе, одного абитуриента сняли из-за того, что он тайно занес телефон на экзамен, у второго абитуриента обнаружили шпаргалку. Как отметила Горгодзе, был случай, когда конкретный человек старался выполнить тест вместо члена своей семьи.
"Я хочу предупредить аппликантов, что подобные случаи не остаются без идентификации. У нас очень квалифицированный персонал, и не надо ставить себя в неловкое положение. Ясно, что этот случай пресекли", - заявила Горгодзе.
Сегодня абитуриенты сдавали экзамен по математике.
К этому времени на ЕНЭ явились 95% абитуриентов, но есть случаи опозданий. Всего зафиксировано 19 опозданий.
Национальный центр экзаменов и оценок уже получил заявки от тех абитуриентов, у которых выявили коронавирус и они не смогли явиться на экзамены. По словам Горгодзе, они смогут сдать экзамены на дополнительных сессиях, расписание которых будет известно позже.
В Грузии 4 июля начались Единые национальные экзамены, который продлятся до 22 июля. Первый экзамен прошел по грузинскому языку и литературе.
В Грузии 22 экзаменационных центра принимают около 90 тысяч желающих сдать экзамены. Среди них более 41 тысячи - это абитуриенты, более 2,5 тысячи желающих сдать грантовый экзамен студентов, а более 9,5 тысячи - общий магистерский экзамен.
Желание сдать экзамен по собственному предмету и профнавыкам выразили более 34,5 тысячи педагогов. Из них около 19,5 тысячи зарегистрировались на экзамен по предмету, более 2,5 тысячи на экзамен старшего педагога и более 12,5 тысячи на экзамен ведущего педагога и педагога-ментора.
Нужно отметить, что в этом году ношение масок на ЕНЭ не является обязательным.
В этом году абитуриенты могут сами решать, надеть маску или нет. Ношение масок не обязательно, но абитуриенты должны иметь их при себе.
Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.