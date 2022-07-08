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Насколько быстро можно заразиться новыми видами "омикрона"?
Насколько быстро можно заразиться новыми видами "омикрона"?
Если в течение будущей недели будет увеличение случаев заражения в два раза, то, возможно, уже летом будет значительный рост инфицированных, считает иммунолог 08.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-08T09:41+0400
2022-07-08T09:41+0400
2022-07-08T09:41+0400
шестая волна
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Достаточно всего одной минуты, чтобы инфицированный коронавирусом человек заразил здорового, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.Грузия вновь стоит перед очередной волной распространения коронавируса. В клиниках Тбилиси увеличилась обращаемость инфицированных пациентов. Специалисты связывают это с появлением новых подтипов штамма "омикрон" В.А.4 и В.А.5.По утверждению специалистов у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно эти разновидности инфекции. Грузия уже готовится к очередной, седьмой волне распространения коронавируса, которая по прогнозам эпидемиологов должна наступить в октябре.До этого в стране в основном циркулировал подтип омикрона B.A.2. Что касается нового подтипа, то он быстро распространяется. Появление нового подтипа "омикрона" отразилось и на статистику. Еще две недели назад общее количество выявленных случаев составляло 500, а на этой неделе цифра увеличилась до 2 570.Все больше зараженных коронавирусом обращается в клиники Тбилиси >>Ранее главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал граждан носить маски в закрытых помещениях.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования. 1 643 579 пациентов выздоровели, 16 844 скончались. На данный момент в стране 2 550 активных случаев.Новый подтип "омикрона"В.А.5 – этим подтипом легко могут заразиться как вакцинированные люди, так и переболевшие ранее коронавирусом лица.Специалисты отмечают, что его быстрому распространению способствует и отсутствие ограничений в связи с коронавирусом, в том числе и ношение масок. Как известно, на сегодняшний день единственной рекомендацией остается социальная дистанция и прививка против коронавируса.Главный инфекционист Грузии назвал сроки нового пика в стране >>В.А.5 впервые зафиксировали в Южной Африке. Инфекция начала быстро распространяться, но оказалась более кратковременной, чем предыдущая. Подтип коронавируса, который до этого был неизвестен, отличается особой заразностью.Дело в том, что антитела, которые отвечают за нейтрализацию инфекции, не могут распознать этот подтип коронавируса и, соответственно, человек легко заражается. Однако течение заболевания более легкое, чем в случае штамма "Дельта".Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.
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Sputnik Грузия
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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19
Насколько быстро можно заразиться новыми видами "омикрона"?
Если в течение будущей недели будет увеличение случаев заражения в два раза, то, возможно, уже летом будет значительный рост инфицированных, считает иммунолог
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Достаточно всего одной минуты, чтобы инфицированный коронавирусом человек заразил здорового, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
Грузия вновь стоит перед очередной волной распространения коронавируса. В клиниках Тбилиси увеличилась обращаемость инфицированных пациентов. Специалисты связывают это с появлением новых подтипов штамма "омикрон" В.А.4 и В.А.5.
"Если мы говорили, что нужен 15-минутный контакт, чтобы больной заразил здорового коронавирусом, в случае "омикрона" это может произойти в течение одной минуты. Если у нас и в течение будущей недели будет увеличение случаев в два раза, это будет означать, что, возможно, уже летом будет значительный рост", – заявил Чхаидзе.
По утверждению специалистов у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно эти разновидности инфекции. Грузия уже готовится к очередной, седьмой волне распространения коронавируса, которая по прогнозам эпидемиологов должна наступить в октябре.
До этого в стране в основном циркулировал подтип омикрона B.A.2. Что касается нового подтипа, то он быстро распространяется. Появление нового подтипа "омикрона" отразилось и на статистику. Еще две недели назад общее количество выявленных случаев составляло 500, а на этой неделе цифра увеличилась до 2 570.
Ранее главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал граждан носить маски в закрытых помещениях.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования. 1 643 579 пациентов выздоровели, 16 844 скончались. На данный момент в стране 2 550 активных случаев.
Новый подтип "омикрона"
В.А.5 – этим подтипом легко могут заразиться как вакцинированные люди, так и переболевшие ранее коронавирусом лица.
Специалисты отмечают, что его быстрому распространению способствует и отсутствие ограничений в связи с коронавирусом, в том числе и ношение масок. Как известно, на сегодняшний день единственной рекомендацией остается социальная дистанция и прививка против коронавируса.
В.А.5 впервые зафиксировали в Южной Африке. Инфекция начала быстро распространяться, но оказалась более кратковременной, чем предыдущая. Подтип коронавируса, который до этого был неизвестен, отличается особой заразностью.
Дело в том, что антитела, которые отвечают за нейтрализацию инфекции, не могут распознать этот подтип коронавируса и, соответственно, человек легко заражается. Однако течение заболевания более легкое, чем в случае штамма "Дельта".
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.