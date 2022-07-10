https://sputnik-georgia.ru/20220710/tseny-na-prodovolstvie-v-mire-snizhayutsya-tretiy-mesyats--fao-268363267.html

Цены на продовольствие в мире снижаются третий месяц – FAO

Цены на продовольствие в мире снижаются третий месяц – FAO

Снижение Индекса FAO в мае было вызвано снижением цен на растительное масло, зерновые и сахар 10.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-10T10:04+0400

2022-07-10T10:04+0400

2022-07-10T10:18+0400

в мире

новости

экономика

fao

цены

продукты питания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/14/259738597_0:0:3253:1830_1920x0_80_0_0_0bc0ddd9e3145b79d02e29eaf48d267a.jpg

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Мировые цены на продовольствие в июне продолжили снижение после того, как в марте достигли рекорда как минимум с 1990 года, то есть с самого начала расчета соответствующего индекса, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).В июне 2022 года среднее значение Индекса продовольственных цен FAO (ИПЦФ) составило 154,2 пункта, что на 3,7 пункта (2,3%) ниже показателя мая, однако на 29 пункта (23,1%) выше показателя за соответствующий период прошлого года.Индекс цен FAO в июне на зерновые опустился к маю до 166,3 пункта (7,2 пункта или 4,1%), при этом в годовом выражении индекс вырос на 36 пунктов или на 27,6%. Снижение в месячной динамике FAO объясняет "сезонным увеличением в Северном полушарии объемов доступного зерна нового урожая", хорошие условия для выращивания пшеницы и прогноз роста производства РФ, а также снижение спроса. Индекс цен на растительное масло упал на 17,4 пункта, или на 7,6%, до 211,8 пункта по отношению к маю за счет снижения цен на пальмовое, подсолнечное, соевое и рапсовое масла. Пальмовое масло подешевело за счет сезонного роста производства, подсолнечное и соевое - на фоне снижения спроса основных импортеров.Запрет на экспорт пшеницы и ячменя из Грузии вступил в силу >>Индекс цен на сахар FAO в июне снизился к маю на 3,1 пункта или на 2,6%, до 117,3 пункта. В докладе отмечается влияние глобального замедления экономического роста на спрос и цены на сахар. Со стороны предложения отмечаются положительные прогнозы по запасам.Индекс цен на молочную продукцию FAO вырос за месяц на 5,9 пункта или на 4,1%, до 149,8 пункта, в годовом выражении отмечен рост на 29,9 пункта (24,9%), подорожали все виды молочной продукции. Наиболее заметно подорожал сыр из-за роста спроса, а на производство молока повлияла аномальная жара в Европе, говорится в релизе.Индекс цен ФАО на мясо вырос на 2,1 пункта к маю, или на 1,7%, до рекордных 124,7 пункта. Подорожали все виды мяса, особенно птицы - из-за событий на Украине и вспышек птичьего гриппа в Северном полушарии.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, экономика, fao, цены, продукты питания