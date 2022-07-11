https://sputnik-georgia.ru/20220711/dlya-bolshey-svobody---gruzinskuyu-mechtu-pokinul-zamglavy-sakrebulo-lagodekhi-268397438.html

Для большей свободы – "Грузинскую мечту" покинул замглавы сакребуло Лагодехи

Для большей свободы – "Грузинскую мечту" покинул замглавы сакребуло Лагодехи

Бывший зампредседателя сакребуло Лагодехи раскритиковал посла США в Грузии 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T12:18+0400

2022-07-11T12:18+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Заместитель председателя сакребуло (совещательный орган) района Лагодехи Георгий Гамбашидзе покинул пост и правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Гамбашидзе решил последовать примеру трех лидеров "Грузинской мечты", которые приняли решение покинуть партию, парламентское большинство и должности в парламенте. Главной причиной своего ухода Михаил Кавелашвили, Созар Субари и Дмитрий Хундадзе назвали желание предоставлять общественности больше информации о происходящем.Гамбашидзе назвал "красной линией" поведение посла США в Грузии Келли Дегнан, к которой ранее Кавелашвили обратился с открытым письмом. Позже Дегнан сказала, что не дочитала письмо из-за того, что оно переполнено теориями заговора, и отметила, что ей обидно, что депутат не понимает роли ее страны."Лично для меня это тревожное событие и красная линия. Почему? Например, если посол Грузии в США скажет что-то подобное о конгрессмене или о сенаторе, разве его не отзовут?" – написал Гамбашидзе.По словам Гамбашидзе, вопросы, которые задал Кавелашвили, беспокоят народ."Поэтому я также обращаюсь к госпоже послу с тем, чтобы она назвала хотя бы одну ложь, которая была указана в письме члена парламента и ответила на вопросы. Ее отношение действительно вредит дружбе и отношениям между Грузией и США, построенным за столько лет, что не хорошо ни для одного нормально мыслящего человека", – отметил он.Депутат парламента Грузии разочарован ответом посла США>>Мы не можем принять подобного отношения ни от кого, даже от друга, отметил Гамбашидзе. Поэтому, по его словам, после долгого раздумья он принял решение покинуть "Грузинскую мечту", чтобы свободнее говорить на подобные темы."Наверно, все понимают, что без этого решения я бы создал серьезные неудобства нашей команде, даже этим заявлением… Я действительно верю, что выходом из команды я больше помогу нашей стране, нашим детям и той же команде "Грузинской мечты", против которой я не собираюсь идти", – отметил он.В открытом письме к послу США Кавелашвили попросил Дегнан выразить свое отношение к призывам оппозиции свергнуть правительство, заявлениям омбудсмена о санкциях и войне, а также к заявлениям представителей украинских властей, которые прямо призывали Грузию включиться в конфликт.Меж двух огней – депутат рассказал о давлении на Грузию>>Кавелашвили обвинил посла в бездействии, когда оппозиционеры делают провокационные заявления, а также прямо заявил, что США финансирует отдельные НПО, оппозиционные партии и СМИ в Грузии.

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политика, грузия, новости, михаил кавелашвили, созар субари, дмитрий хундадзе, сша, грузинская мечта