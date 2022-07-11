https://sputnik-georgia.ru/20220711/gruzinskuyu-mechtu-pokinuli-esche-dva-deputata-268422234.html

"Грузинскую мечту" покинули еще два депутата

"Грузинскую мечту" покинули еще два депутата

Ныне уже бывшие члены "Грузинской мечты" обрушились с критикой в адрес посла США в Грузии 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T17:53+0400

2022-07-11T17:53+0400

2022-07-11T17:59+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Ряды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" покинули еще два депутата местных совещательных органов – председатель сакребуло района Терджола Омар Джихвашвили и зампредседателя сакребуло района Ахалцихе Саба Кбилашили.Джихвашвили и Кбилашвили также покинули занимаемые ими должности в сакребуло. Тем самым они последовали примеру трех депутатов парламента от "Грузинской мечты" - Михаила Кавелашвили, Созара Субари и Дмитрия Хундадзе. Главной причиной своего ухода они назвали желание предоставлять населению больше информации о происходящем.Речь идет об ответах на вопросы Кавелашвили, которые он задал в своем открытом письме к послу. Он попросил Дегнан выразить свое отношение к призывам оппозиции свергнуть правительство, заявлениям омбудсмена о санкциях и войне, а также к заявлениям представителей украинских властей, которые прямо призывали Грузию включиться в конфликт.Кавелашвили обвинил посла в бездействии, когда оппозиционеры делают провокационные заявления, а также прямо заявил, что США финансируют отдельные НПО, оппозиционные партии и СМИ в Грузии.В ответ на это Дегнан сказала, что не дочитала письмо из-за того, что оно переполнено теориями заговора, и отметила, что ей обидно, что депутат не понимает роли ее страны."Не могу поверить, что нашим близким друзьям за океаном нравятся действия их представителя в Грузии, когда она, вместо того чтобы ответить на вопросы и отмежеваться от призывов к войне, оскорбляет избранного большинством члена парламента, который посмел написать ей письмо", - отметил Джихвашвили.Минус один – ряды "Грузинской мечты" покинул еще один человек>>Комментарий по поводу ухода из партии и с занимаемого в сакребуло поста сделал и депутат Кбилашвили."Если от Запада будет подобное отношение, которое мы увидели от посла в адрес Кавелашвили, то вы наверно понимаете масштабы сложности… Грузины точно знают, кто враг, оккупант и кто друг, но за дружбу никто не должен требовать от нас отказа от достоинства", - написал Кбилашвили в соцсети.Для большей свободы - "Грузинскую мечту" покинул замглавы сакребуло Лагодехи>>Ранее стало известно, что из желания беспрепятственно комментировать происходящее в стране "Грузинскую мечту" покинули, но при этом остались ей верны зампредседателя фракции "Грузинская мечта" в сакребуло района Чиатура Ника Самхарадзе и зампредседателя сакребуло района Лагодехи Георгий Гамбашидзе. Они также раскритиковали посла США в Грузии Келли Дегнан за реакцию на открытое письмо депутата парламента Грузии Кавелашвили.

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грузия, новости, политика, михаил кавелашвили, созар субари, дмитрий хундадзе, сша, терджола, ахалцихе, грузинская мечта