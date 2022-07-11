https://sputnik-georgia.ru/20220711/my-rasschityvaem-na-vas-premer-obratilsya-k-musulmanam-gruzii-iz-mecheti-268430519.html

"Мы рассчитываем на вас": премьер обратился к мусульманам Грузии из мечети

"Мы рассчитываем на вас": премьер обратился к мусульманам Грузии из мечети

Мы обязаны относиться одинаково, одинаково уважать чужую веру, убеждения, религию, заявил премьер 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T23:05+0400

2022-07-11T23:05+0400

2022-07-11T23:40+0400

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ираклий гарибашвили

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мечеть

курбан-байрам

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Курбан-Байрам – это день добра, день победы добра, день новой жизни и надежды, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе посещения мечети Джума в Тбилиси.Курбан-Байрам – праздник жертвоприношения. Верующие приносят в жертву Аллаху домашнее животное. Большую часть мяса следует раздать нуждающимся, сиротам и соседям, независимо от религиозной принадлежности. В этот день верующие будут обильно раздавать милостыню, угощать друг друга сладостями и посещать могилы предков.Гарибашвили подчеркнул, что, придя в мечеть Джума, он еще раз подтвердил свое глубокое уважение к каждому мусульманину нашей страны.Курбан-Байрам отпраздновали в батумской мечети >>"Мы - толерантное общество. Мы уважаем чужую веру, чужую религию. Мы обязаны относиться одинаково, одинаково уважать чужую веру, убеждения, религию… Как глава правительства, я сделаю все возможное, чтобы поддержать вашу общину, ваших духовных лидеров, всех, и, конечно же, наша общая цель, общая мечта – построить сильную Грузию, государство, и мы рассчитываем на вас в этом", - сказал Ираклий Гарибашвили.Духовные лидеры Мусульманского управления поблагодарили премьер-министра за поздравление с праздником и вручили памятный подарок.Как празднуют Курбан-Байрам 2022: традиции мусульманского праздника >>Вместе с главой правительства в тбилисской Джума-мечети присутствовали и представители дипломатического корпуса. Вместе с главой правительства в тбилисской Джума-мечети присутствовали и представители дипломатического корпуса.

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, мусульмане, мечеть, курбан-байрам