https://sputnik-georgia.ru/20220712/chto-nelzya-delat-v-den-dvenadtsati-apostolov-primety-prazdnika-268458931.html

Что нельзя делать в день двенадцати апостолов: приметы праздника

Что нельзя делать в день двенадцати апостолов: приметы праздника

Православная церковь 13 июля празднует Собор Святых славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых - истории их жизни и деятельности изложены в Евангелии... 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T19:35+0400

2022-07-12T19:35+0400

2022-07-12T19:35+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266356953_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_02e62265e4e7255d52d1344f503523ed.jpg

На Руси крестьяне в праздник чествовали лето, которое вступало в свою самую жаркую пору – люди, собираясь на покос, надевали лучшие наряды, а после работы веселились до позднего вечера.Что нельзя делать в день двенадцати апостолов, а также о приметах праздника, читайте в материале Sputnik Грузия.Что нельзя делатьПо приметам, в день двенадцати апостолов нельзя сидеть весь день дома, а также выходить из дома без оберега, так как можно стать жертвой сглаза или порчи.Нельзя делать в праздник тяжелую работу, а также копать, сажать и пересаживать растения — это плохая примета, предвещающая плохой урожай.Назначать встречи и свидания на первую половину дня нельзя — они окажутся неудачными.Плохая примета сквернословить, ссориться и конфликтовать в день двенадцати апостолов - особенно нельзя ругаться с родными и близкими, ибо в жизни может начаться черная полоса.Отказываться от приглашения в гости в праздник также нельзя — по приметам, это приведет к ухудшению отношений.Плохая примета стричь в праздник волосы и ногти.Народные приметыПо приметам, зима наступит раньше, если кукушка перестала куковать после Петрова дня.Лето будет теплым и продолжительным, если кукушка поет продолжительно.К непогоде, если карп плывет ко дну, но если лещ в день двенадцати апостолов хвостом в воде плещет — к вечеру потеплеет.По приметам, ожидается жара, если пчелы летают ближе к ульям, а вспыхивает сажа у печи - значит скоро пойдет дождь.Появится роса на рассвете в день двенадцати апостолов — погода будет ясной, а если росы нет – значит пойдет дождь.К дождю также, если в праздник белоснежные облака плывут навстречу ветру и овцы ведут себя на поле суетливо.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20190324/Palomnichestvo-v-Gruziyu-shpargalka-5-Tserkvi-russkoy-arkhitektury-v-Tbilisi-244739368.html

https://sputnik-georgia.ru/20190616/Palomnichestvo-v-Gruziyu-shpargalka-6-Olginskiy-monastyr-245585240.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

религия , справки , календарь религиозных праздников