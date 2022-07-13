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Глава парламента Грузии: внеочередная сессия ничего не даст оппозиции
Глава парламента Грузии: внеочередная сессия ничего не даст оппозиции
У властей и оппозиции свой план по выполнению условий Евросоюза для получения статуса кандидата 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T19:16+0400
2022-07-13T19:16+0400
2022-07-13T19:23+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Стремление оппозиции созвать внеочередную сессию парламента Грузии для рассмотрения уже инициированных законопроектов - это попытка усугубить поляризацию в стране, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили журналистам.Часть парламентских оппозиционных партий уже обратилась к президенту с просьбой назначить внеочередную сессию с конкретной повесткой дня с 18 июля, в которую входят инициированные оппозицией проекты, в том числе поправки в Конституцию Грузии.При этом он отметил, что большая часть оппозиционных депутатов отдыхает за границей, а остальные работают в парламенте.Весенняя сессия парламента уже завершилась, поэтому пленарные заседания не проводятся и никакие законопроекты не могут быть приняты. В настоящее время проходят лишь комитетские заседания. В комитетах идет работа над планом правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" по выполнению условий для получения статуса кандидата в ЕС.Глава парламента Грузии раскритиковал депутата Европарламента>>План, который был озвучен 1 июля, подразумевает создание в парламенте различных групп по работе над изменением законодательства и координации действий. План подразумевает в том числе создание группы по мониторингу поляризации, работу которой будет координировать председатель парламента.Часть оппозиции отказалась участвовать в работе групп и комитетов, требуя идти по их плану и плану неправительственных организаций.Оппозиция попросила президента Грузии назначить внеочередную сессию парламента>>План ряда авторитетных НПО, на который ссылается оппозиция, подразумевает среди прочего передачу руководства частью комитетов оппозиции, внесение поправок в Конституцию об изменении системы выборов, разработку новой стратегии реформы судебной системы, создание Национального антикоррупционного агентства и другие.
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политика, грузия, новости, грузинская мечта
Глава парламента Грузии: внеочередная сессия ничего не даст оппозиции
19:16 13.07.2022 (обновлено: 19:23 13.07.2022)
У властей и оппозиции свой план по выполнению условий Евросоюза для получения статуса кандидата
ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Стремление оппозиции созвать внеочередную сессию парламента Грузии для рассмотрения уже инициированных законопроектов - это попытка усугубить поляризацию в стране, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили журналистам.
Часть парламентских оппозиционных партий уже обратилась к президенту с просьбой назначить внеочередную сессию с конкретной повесткой дня с 18 июля, в которую входят инициированные оппозицией проекты, в том числе поправки в Конституцию Грузии.
"Рассмотрение уже инициированных проектов не инклюзивно и является способствующим поляризации подходом. Как бы они не хотели внеочередной сессии, без большинства оппозиция не сможет принять законопроекты, соответственно у них нет альтернативы, кроме как включиться в рабочий процесс с нами", - сказал Папуашвили.
При этом он отметил, что большая часть оппозиционных депутатов отдыхает за границей, а остальные работают в парламенте.
Весенняя сессия парламента уже завершилась, поэтому пленарные заседания не проводятся и никакие законопроекты не могут быть приняты.
В настоящее время проходят лишь комитетские заседания. В комитетах идет работа над планом правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" по выполнению условий для получения статуса кандидата в ЕС.
План, который был озвучен 1 июля, подразумевает создание в парламенте различных групп по работе над изменением законодательства и координации действий. План подразумевает в том числе создание группы по мониторингу поляризации, работу которой будет координировать председатель парламента.
Часть оппозиции отказалась участвовать в работе групп и комитетов, требуя идти по их плану и плану неправительственных организаций.
План ряда авторитетных НПО, на который ссылается оппозиция, подразумевает среди прочего передачу руководства частью комитетов оппозиции, внесение поправок в Конституцию об изменении системы выборов, разработку новой стратегии реформы судебной системы, создание Национального антикоррупционного агентства и другие.