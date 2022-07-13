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Ряды "Грузинской мечты" покинули еще два депутата

Ряды "Грузинской мечты" покинули еще два депутата

За короткое время правящую партию Грузии решили покинуть уже девять человек - все они депутаты 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T18:40+0400

2022-07-13T18:40+0400

2022-07-13T18:49+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Ряды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" покинули еще два депутата местных совещательных органов – Гия Челишвили и Имеда Мгебришвили.Челишвили и Мгебришвили также покинули занимаемые ими должности в сакребуло. Челишвили был председателем фракции "Грузинская мечта" в сакребуло района Аспиндза, а Мгебришвили занимал ту же должность в сакребуло района Адигени.Таким образом, они последовали примеру трех депутатов парламента от "Грузинской мечты" - Михаила Кавелашвили, Созара Субари и Дмитрия Хундадзе. Главной причиной своего ухода они назвали желание предоставлять населению больше информации о происходящем.По словам депутата, он намерен присоединиться к рядам тех людей, которые готовы говорить свободнее и стоять на страже мира, стабильности и европейского будущего Грузии.Очень сложно молча смотреть на то, как европейской идее в Грузии вредит крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее иностранные лоббисты, написал в свою очередь Челишвили на своей странице в соцсети.Депутат также перечислил имена нескольких европарламентариев, которые, по его словам, являются европейцами и лицами Европы и при этом покровительствуют "Нацдвижению"."Быть покровителем "Нацдвижения" и как-то помогать ему в захвате власти, значит быть соучастником всех тех бед, которые на протяжении многих лет несло "Нацдвижение". Это беспощадные репрессии… пытки людей, убийства, изнасилования и еще тысяча бед, которые мы все прекрасно помним", - пишет Челишвили.По его словам, сегодня, как никогда, нашей стране и обществу нужно говорить правду, какой бы неудобной она ни была.По словам Челишвили, "некоторые якобы европейцы" разговаривают с нашей страной и народом, потягивая за уши, пытаются поставить знак равенства между "Нацдвижением" и Европой."Грузинскую мечту" покинули еще два депутата>>"Именно эти люди вредят настоящей европейской идее в нашей стране, которая для меня означает мир, а не войну, независимость Грузии, а не быть вассалом", - отметил Челишвили.Ранее стало известно, что из желания беспрепятственно комментировать происходящее в стране "Грузинскую мечту" покинули, но при этом остались ей верны четверо членов разных сакребуло.Среди покинувших "Мечту" зампредседателя фракции "Грузинская мечта" в сакребуло района Чиатура Ника Самхарадзе, зампредседателя сакребуло района Лагодехи Георгий Гамбашидзе, председатель сакребуло района Терджола Омар Джихвашвили и зампредседателя сакребуло района Ахалцихе Саба Кбилашили.Они также раскритиковали посла США в Грузии Келли Дегнан за реакцию на открытое письмо депутата парламента Грузии Кавелашвили.Депутат парламента Грузии разочарован ответом посла США>>Кавелашвили призвал Дегнан выразить свое отношение к призывам оппозиции свергнуть правительство, заявлениям омбудсмена о санкциях и войне, а также к заявлениям представителей украинских властей, которые прямо призывали Грузию включиться в конфликт.При этом Кавелашвили обвинил посла в бездействии, когда оппозиционеры делают провокационные заявления, а также прямо заявил, что США финансируют отдельные НПО, оппозиционные партии и СМИ в Грузии.В ответ на это Дегнан сказала, что не дочитала письмо из-за того, что оно переполнено теориями заговора, и отметила, что ей обидно, что депутат не понимает роли ее страны.

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грузия, новости, политика, михаил кавелашвили, созар субари, дмитрий хундадзе, европа, сша, грузинская мечта, единое нацдвижение