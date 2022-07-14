https://sputnik-georgia.ru/20220714/chast-klinik-gruzii-ugrozhaet-vyyti-iz-gosprogrammy-vseobschego-zdravookhraneniya-268539329.html

Часть клиник Грузии угрожает выйти из госпрограммы всеобщего здравоохранения

Часть клиник Грузии угрожает выйти из госпрограммы всеобщего здравоохранения

Сегодня мы находимся перед такой реальностью, что сектор уже не выдерживает никаких вызовов, заявил врач 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T22:28+0400

2022-07-14T22:28+0400

2022-07-14T23:11+0400

грузия

новости

общество

минздрав грузии

программа всеобщего здравоохранения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23359/96/233599634_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_3a51d499b0975d0185fb94d1f7d14224.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. В том случае, если Минздравом Грузии не будут пересмотрены тарифы, часть клиник может покинуть государственную программу всеобщего здравоохранения, заявил директор клиники "Джео госпиталс" Зураб Китошвили.Дело в том, что после внедрения данной программы прошло десять лет, однако тарифы на медуслуги до сих пор не пересмотрены и остаются теми же.Более ста клиник Грузии давно стараются привлечь внимание Минздрава к этому вопросу, однако в ведомстве заявили, что до введения новой системы DRG (Diagnostic Related Group) данный вопрос не будет пересмотрен. Внедрение данной системы в клиниках страны должно начаться с осени.Минздрав Грузии будет финансировать клиники страны по новой системе >>В руководстве клиник отмечают, что из-за низких зарплат они теряют персонал и им сложно даже платить за коммунальные услуги."Сегодня мы находимся перед такой реальностью, что сектор уже не выдерживает никаких вызовов. Фактически уже невозможно продолжить оперирование", - заявил Китошвили в эфире TV PalitraNews, добавив, что по этой причине клиники просят Минздрав в ускоренном режиме пересмотреть данный вопрос.По его словам, желанием и целью ни одной клиники не является оставить программу всеобщего здравоохранения, однако реальность не позволяет им продолжить работу.На днях глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что государство будет финансировать клиники по новому методу - DRG системе.DRG (Diagnostic Related Group) – это в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной, фиксированной суммой за отдельный случай лечения.Что происходит в главной больнице Грузии? Дирекция клиники сделала заявление >>При применении этой системы цена услуги зависит от того, к какой диагностической группе должен относиться пациент – с учетом его диагноза, возраста и ряда других критериев. Министр считает, что внедрение новой системы сформирует справедливый и адекватный тариф.Внедрение новой системы в клиниках Грузии начато с апреля в пилотном режиме, а с сентября-октября распространится уже на все госпитали страны. Поэтапно все клиники должны отвечать тем стандартам, которые от них будет требовать государство.В Грузии с 2013 года действуют Программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) и льготы на приобретение медикаментов неимущими гражданами, пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.Неотложные медицинские услуги сегодня доступны 90% населения Грузии. Кроме того, благодаря Программе всеобщего здравоохранения удалось сократить расходы граждан на 25%.Программа всеобщего здравоохранения включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами от 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, минздрав грузии, программа всеобщего здравоохранения