https://sputnik-georgia.ru/20220714/skandalnoe-delo-o-proslushke-v-gruzii--v-espch-postupit-esche-odin-isk-268498762.html

Скандальное дело о прослушке в Грузии – в ЕСПЧ поступит еще один иск

Скандальное дело о прослушке в Грузии – в ЕСПЧ поступит еще один иск

Медиаомбудсмен считает, что судебная власть в Грузии отказалась создавать гарантии защиты прав журналистов 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T09:01+0400

2022-07-14T09:01+0400

2022-07-14T09:01+0400

грузия

новости

общество

георгий дарчиашвили

карл харцель

брюссель

тбилиси

еспч

грузинская православная церковь

сгб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23169/66/231696678_0:247:4928:3019_1920x0_80_0_0_2807445312b5dfbd1d73d47af2e161c3.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Медиаомбудсмен Грузии собирается подать иск в Европейский суд по правам человека о нарушении тайны частной коммуникации в стране – речь идет о тайной слежке за десятью журналистами.Скандал разразился в 2021 году после того, как были обнародованы аудиозаписи разговоров представителей СМИ, дипломатов и духовенства. Оказалось, что существуют десятки тысяч аудиозаписей, которые были сделаны в ходе слежки за более чем 100 священнослужителями, а также дипломатами, журналистами, представителями гражданских организаций и политиками.В иске медиаомбудсмена говорится о прослушке журналистов: Инги Григолия, Нодара Меладзе, Георгия Мгеладзе, Нино Жижилашвили, Софии Майсурадзе, Георгия Дарчиашвили, Нино Бидзинашвили, Тамты Доленджашвили, Тамуны Чихладзе и Гелы Бичикашвили.В Грузии статус пострадавшего дает возможность иметь доступ к материалам следствия и информации о том, как продвигается расследование дела.Ранее иск в ЕСПЧ подали неправительственные организации "Международная прозрачность – Грузия" и "Ассоциация молодых юристов". Как утверждают НПО, причиной их обращения в суд стало то, что прокуратура не предоставила никому из тех, чьи разговоры были обнародованы, статус пострадавшего, а само расследование так и не продвинулось.В иске НПО настаивают на нарушении статьи 8 (право на неприкосновенность личной и семейной жизни) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека.Кроме того, своим иском НПО настаивают на том, чтобы суд обязал государство предоставить им материалы расследования.Скандальное дело о прослушках в Грузии дошло до ЕСПЧ>>Ранее Генпрокуратура Грузии обратилась к западным странам за помощью в расследовании дела о тайных прослушках.Властям Грузии пришлось объясняться с Брюсселем, так как среди обнародованных файлов была расшифровка беседы между послом Евросоюза в Грузии Карлом Харцелем и одним из его сотрудников в марте 2020 года. Речь шла о ситуации в Грузинской православной церкви и проведении массовых ритуалов во время пандемии.Тем временем журналисты оппозиционного телеканала "Мтавари архи" опубликовали результаты своего журналистского расследования. По данным телеканала, скандальные записи Службы госбезопасности Грузии слил прессе житель Тбилиси, бывший сотрудник СГБ Акакий Немсадзе. В июле 2021 года он покончил жизнь самоубийством.Вето на законопроект о прослушках: в "Грузинской мечте" ждут объяснений президента>>По утверждению "Мтавари архи", до того, как уйти из жизни, Немсадзе решил "разоблачить преступную систему" и разослал файлы на электронную почту оппозиционных телеканалов.Власти Грузии заявили , что следствие даст ответ на вопрос, были ли распространенные записи получены законные путем.

брюссель

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, георгий дарчиашвили, карл харцель, брюссель, тбилиси, еспч, грузинская православная церковь, сгб