https://sputnik-georgia.ru/20220714/obvinyaemykh-v-ubiystve-grazhdanki-rossii-prigovorili-k-razlichnym-srokam-tyurmy-268531478.html

Обвиняемых в убийстве гражданки России приговорили к различным срокам тюрьмы

Обвиняемых в убийстве гражданки России приговорили к различным срокам тюрьмы

Обвиняемый непосредственно в убийстве получил 20 лет, его сообщник - 17 лет, а предоставивший убежище подозреваемому - четыре года 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T19:58+0400

2022-07-14T19:58+0400

2022-07-14T19:58+0400

грузия

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах гражданки России Анастасии Шаталовой Беку Латария и Бидзину Хасия.По решению суда, Латария проведет в тюрьме 20 лет, а Хасия – 17.Третий проходящий по делу обвиняемый Леван Раджаев был признан виновным в оказании сопротивления полиции с применением насилия и в незаконном выращивании растений, содержащих наркотическое вещество, и приговорен к четырем годам лишения свободы.Убийство гражданки России в Тбилиси: семья Шаталовой требует наказать заказчика >>На суде подтвердилась версия следствия, что что 18 октября 2021 года Латария и Хасия на автомобиле последнего подъехали к дому, в котором проживала Шаталова. Латария подстерег жертву и выстрелил в нее несколько раз из незаконно приобретенного оружия. От полученных ран Шаталова скончалась на месте. Латария и Хасая сразу же скрылись.В тот же день Хасия, который скрывался в квартире третьего фигуранта дела Левана Раджаева, напал на полицейских, пришедших с обыском, угрожая им гранатой с выдернутой чекой.В это время за друга заступился Раджаев. Пока он мешал полицейским задерживать Хасия, последний прыгнул с балкона и бросил приведенную в боевое состояние гранату в полицейских, находящихся на улице у дома. Граната упала на гараж, но не взорвалась. Латария, Раджаев и Хасия были задержаны.Что известно о ШаталовойШаталова стала известна общественности более года назад после интервью грузинским СМИ. Молодая женщина рассказывала о конфликте с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе.Ребенка убитой в Грузии россиянки отдают под опеку отца >>Шаталова долгое время сожительствовала с Беридзе и родила от него ребенка. Позже она выиграла суд по опеке над ребенком, а в отношении Беридзе был выписан ограничительный ордер.После убийства Шаталовой совет по опеке принял решение отдать ребенка отцу, что оказалось неприемлемым для семьи Шаталовой.

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грузия, новости, происшествия, убийство, тбилисский городской суд