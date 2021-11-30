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https://sputnik-georgia.ru/20211130/ubiystvo-grazhdanki-rossii-v-tbilisi-semya-shatalovoy-trebuet-nakazat-zakazchika-262495329.html
Убийство гражданки России в Тбилиси: семья Шаталовой требует наказать заказчика
Убийство гражданки России в Тбилиси: семья Шаталовой требует наказать заказчика
По информации матери убитой, ее дочь хотела вернуться на родину вместе с ребенком 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T22:04+0400
2021-11-30T22:59+0400
происшествия
новости
грузия
тбилиси
убийство
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Мать гражданки России Анастасии Шаталовой, убитой в Тбилиси, недовольна ходом следствия и выражает недоверие расследованию.Анастасия Шаталова была застрелена в столичном районе Сабуртало 18 октября. По делу задержаны трое человек - Бека Латария, Бидзина Хасия и Леван Раджаев, которые не признают свою вину. Следствие утверждает, что в Шаталову стрелял Латария. Однако в деле нет ни мотива убийства, ни оружия.Между тем, Шаталова стала известна общественности около года назад, после интервью различным СМИ. Молодая женщина рассказывала о конфликте с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе, с которым у нее был общий ребенок.Мать Шаталовой – Светлана Шаталова, утверждает, что именно Беридзе угрожал ее дочери.По ее словам, против Беридзе свидетельствуют многие факты."На данном этапе он получил, что хотел. Ребенок у него. Он тратил много усилия и денег, чтобы ребенок остался у него. Сейчас он решил эту проблему", - отметила Шаталова.По информации Светланы Шаталовой, ее дочь хотела вернуться на родину вместе с ребенком."У меня есть переписки, которые прислали ее подруги, после того, как все случилось. В переписке моя дочь писала, что боится, что он наймет киллера, чтобы убить ее", - заявила Шаталова.В свою очередь, адвокат Паата Шавадзе заявил, что в их интересах привлечь к уголовной ответственности не только исполнителей. Главное – кто заказал убийство и кому это понадобилось.Шаталова долгое время сожительствовала с Беридзе и родила от него ребенка. Позже она выиграла суд по опеке над ребенком, а в отношении Беридзе был выписан ограничительный ордер.После убийства Шаталовой совет по опеке принял решение отдать ребенка отцу, что оказалось неприемлемым для семьи Шаталовой.Детали дела&gt;&gt;Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, убийство

Убийство гражданки России в Тбилиси: семья Шаталовой требует наказать заказчика

22:04 30.11.2021 (обновлено: 22:59 30.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По информации матери убитой, ее дочь хотела вернуться на родину вместе с ребенком
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Мать гражданки России Анастасии Шаталовой, убитой в Тбилиси, недовольна ходом следствия и выражает недоверие расследованию.
Анастасия Шаталова была застрелена в столичном районе Сабуртало 18 октября. По делу задержаны трое человек - Бека Латария, Бидзина Хасия и Леван Раджаев, которые не признают свою вину. Следствие утверждает, что в Шаталову стрелял Латария. Однако в деле нет ни мотива убийства, ни оружия.
Между тем, Шаталова стала известна общественности около года назад, после интервью различным СМИ. Молодая женщина рассказывала о конфликте с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе, с которым у нее был общий ребенок.
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
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Мать Шаталовой – Светлана Шаталова, утверждает, что именно Беридзе угрожал ее дочери.

"Почему убили мою дочь, я не знаю. Когда я ей звонила, она всегда говорила, что все было хорошо и что должна была решить вопрос ребенка с Зурабом, чтобы он его не забрал. Она также говорила, что за ней следят. Кто мог за ней следить кроме Зураба, я не знаю. Я только знаю, что у нее не было врагов", - заявила Светлана Шаталова журналистам.

По ее словам, против Беридзе свидетельствуют многие факты.
"На данном этапе он получил, что хотел. Ребенок у него. Он тратил много усилия и денег, чтобы ребенок остался у него. Сейчас он решил эту проблему", - отметила Шаталова.
По информации Светланы Шаталовой, ее дочь хотела вернуться на родину вместе с ребенком.
"У меня есть переписки, которые прислали ее подруги, после того, как все случилось. В переписке моя дочь писала, что боится, что он наймет киллера, чтобы убить ее", - заявила Шаталова.
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В свою очередь, адвокат Паата Шавадзе заявил, что в их интересах привлечь к уголовной ответственности не только исполнителей. Главное – кто заказал убийство и кому это понадобилось.
Шаталова долгое время сожительствовала с Беридзе и родила от него ребенка. Позже она выиграла суд по опеке над ребенком, а в отношении Беридзе был выписан ограничительный ордер.
После убийства Шаталовой совет по опеке принял решение отдать ребенка отцу, что оказалось неприемлемым для семьи Шаталовой.
Детали дела>>
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