https://sputnik-georgia.ru/20211130/ubiystvo-grazhdanki-rossii-v-tbilisi-semya-shatalovoy-trebuet-nakazat-zakazchika-262495329.html

Убийство гражданки России в Тбилиси: семья Шаталовой требует наказать заказчика

Убийство гражданки России в Тбилиси: семья Шаталовой требует наказать заказчика

По информации матери убитой, ее дочь хотела вернуться на родину вместе с ребенком 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T22:04+0400

2021-11-30T22:04+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Мать гражданки России Анастасии Шаталовой, убитой в Тбилиси, недовольна ходом следствия и выражает недоверие расследованию.Анастасия Шаталова была застрелена в столичном районе Сабуртало 18 октября. По делу задержаны трое человек - Бека Латария, Бидзина Хасия и Леван Раджаев, которые не признают свою вину. Следствие утверждает, что в Шаталову стрелял Латария. Однако в деле нет ни мотива убийства, ни оружия.Между тем, Шаталова стала известна общественности около года назад, после интервью различным СМИ. Молодая женщина рассказывала о конфликте с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе, с которым у нее был общий ребенок.Мать Шаталовой – Светлана Шаталова, утверждает, что именно Беридзе угрожал ее дочери.По ее словам, против Беридзе свидетельствуют многие факты."На данном этапе он получил, что хотел. Ребенок у него. Он тратил много усилия и денег, чтобы ребенок остался у него. Сейчас он решил эту проблему", - отметила Шаталова.По информации Светланы Шаталовой, ее дочь хотела вернуться на родину вместе с ребенком."У меня есть переписки, которые прислали ее подруги, после того, как все случилось. В переписке моя дочь писала, что боится, что он наймет киллера, чтобы убить ее", - заявила Шаталова.В свою очередь, адвокат Паата Шавадзе заявил, что в их интересах привлечь к уголовной ответственности не только исполнителей. Главное – кто заказал убийство и кому это понадобилось.Шаталова долгое время сожительствовала с Беридзе и родила от него ребенка. Позже она выиграла суд по опеке над ребенком, а в отношении Беридзе был выписан ограничительный ордер.После убийства Шаталовой совет по опеке принял решение отдать ребенка отцу, что оказалось неприемлемым для семьи Шаталовой.Детали дела>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211020/ubiystvo-rossiyanki-v-tbilisi-obvinyaemyy-otritsaet-znakomstvo-s-zhenschinoy-261329152.html

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