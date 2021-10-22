https://sputnik-georgia.ru/20211022/rebenka-ubitoy-v-gruzii-rossiyanki-otdayut-pod-opeku-ottsa-261414674.html

Ребенка убитой в Грузии россиянки отдают под опеку отца

Ребенка убитой в Грузии россиянки отдают под опеку отца

Совет по опеке принял решение отдать ребенка отцу, что оказалось неприемлемым для семьи Шаталовой 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T20:36+0400

2021-10-22T20:36+0400

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убийство анастасии шаталовой

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Маленького сына гражданки России Анастасии Шаталовой, убитой 18 октября, отдадут отцу – бывшему вице-мэру Батуми Роману Беридзе, заявил адвокат семьи убитой Паата Шавадзе.Шаталова долгое время сожительствовала с Беридзе и родила от него ребенка. Позже она выиграла суд по опеке над ребенком, а в отношении Беридзе был выписан ограничительный ордер.Убийство россиянки в Тбилиси: прокуратура настаивает на аресте фигурантов дела >>Сейчас совет по опеке принял решение отдать ребенка отцу, что оказалось неприемлемым для семьи Шаталовой."Это недопустимо. Отец ребенка обвиняется в возможном насилии в отношении самого ребенка и его матери. По этому факту возбуждено уголовное дело, и ему предъявлено обвинение. Дело находится в Батумском городском суде. Кроме того, административная коллегия Тбилисского городского суда рассматривает вопрос выдачи ордера на имя Шаталовой и ее сына. Иск был подан самой Шаталовой", - сказал Шавадзе.Он отметил, что ему не понятны правовые обоснования передачи ребенка отцу.Убийство гражданки России в Тбилиси – новые детали дела >>Шаталова была расстреляна ночью 18 октября в столичной районе Сабуртало. Преступление произошло, когда женщина вышла из дома, где она снимала квартиру.Полиция за убийство гражданки России задержала некого Беку Латария, которого поместили в предварительное заключение. Однако в деле нет ни мотива убийства, ни оружия. Следствие по делу пока не закрыто, и, по словам прокуроров, рассматриваются несколько версий происшедшего.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, убийство анастасии шаталовой