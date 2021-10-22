https://sputnik-georgia.ru/20211022/rebenka-ubitoy-v-gruzii-rossiyanki-otdayut-pod-opeku-ottsa-261414674.html
Ребенка убитой в Грузии россиянки отдают под опеку отца
Ребенка убитой в Грузии россиянки отдают под опеку отца
Совет по опеке принял решение отдать ребенка отцу, что оказалось неприемлемым для семьи Шаталовой 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T20:36+0400
2021-10-22T20:36+0400
2021-10-22T21:06+0400
происшествия
новости
грузия
убийство анастасии шаталовой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260367227_0:207:1280:927_1920x0_80_0_0_4cda2041c46c6016e70d7e72b9c63e6b.jpg
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Маленького сына гражданки России Анастасии Шаталовой, убитой 18 октября, отдадут отцу – бывшему вице-мэру Батуми Роману Беридзе, заявил адвокат семьи убитой Паата Шавадзе.Шаталова долгое время сожительствовала с Беридзе и родила от него ребенка. Позже она выиграла суд по опеке над ребенком, а в отношении Беридзе был выписан ограничительный ордер.Убийство россиянки в Тбилиси: прокуратура настаивает на аресте фигурантов дела >>Сейчас совет по опеке принял решение отдать ребенка отцу, что оказалось неприемлемым для семьи Шаталовой."Это недопустимо. Отец ребенка обвиняется в возможном насилии в отношении самого ребенка и его матери. По этому факту возбуждено уголовное дело, и ему предъявлено обвинение. Дело находится в Батумском городском суде. Кроме того, административная коллегия Тбилисского городского суда рассматривает вопрос выдачи ордера на имя Шаталовой и ее сына. Иск был подан самой Шаталовой", - сказал Шавадзе.Он отметил, что ему не понятны правовые обоснования передачи ребенка отцу.Убийство гражданки России в Тбилиси – новые детали дела >>Шаталова была расстреляна ночью 18 октября в столичной районе Сабуртало. Преступление произошло, когда женщина вышла из дома, где она снимала квартиру.Полиция за убийство гражданки России задержала некого Беку Латария, которого поместили в предварительное заключение. Однако в деле нет ни мотива убийства, ни оружия. Следствие по делу пока не закрыто, и, по словам прокуроров, рассматриваются несколько версий происшедшего.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260367227_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2aec47daaeea6f4cd1e22eff06a0d829.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, убийство анастасии шаталовой
Ребенка убитой в Грузии россиянки отдают под опеку отца
20:36 22.10.2021 (обновлено: 21:06 22.10.2021)
Совет по опеке принял решение отдать ребенка отцу, что оказалось неприемлемым для семьи Шаталовой
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Маленького сына гражданки России Анастасии Шаталовой, убитой 18 октября, отдадут отцу – бывшему вице-мэру Батуми Роману Беридзе, заявил адвокат семьи убитой Паата Шавадзе.
Шаталова долгое время сожительствовала с Беридзе и родила от него ребенка. Позже она выиграла суд по опеке над ребенком, а в отношении Беридзе был выписан ограничительный ордер.
Сейчас совет по опеке принял решение отдать ребенка отцу, что оказалось неприемлемым для семьи Шаталовой.
"Это недопустимо. Отец ребенка обвиняется в возможном насилии в отношении самого ребенка и его матери. По этому факту возбуждено уголовное дело, и ему предъявлено обвинение. Дело находится в Батумском городском суде. Кроме того, административная коллегия Тбилисского городского суда рассматривает вопрос выдачи ордера на имя Шаталовой и ее сына. Иск был подан самой Шаталовой", - сказал Шавадзе.
Он отметил, что ему не понятны правовые обоснования передачи ребенка отцу.
Шаталова была расстреляна ночью 18 октября в столичной районе Сабуртало. Преступление произошло, когда женщина вышла из дома, где она снимала квартиру.
Полиция за убийство гражданки России задержала некого Беку Латария, которого поместили в предварительное заключение. Однако в деле нет ни мотива убийства, ни оружия. Следствие по делу пока не закрыто, и, по словам прокуроров, рассматриваются несколько версий происшедшего.
Читайте также:
Убийство россиянки в Тбилиси: трое обвиняемых будут ждать суда за решеткой
Убийство россиянки в Тбилиси: обвиняемый отрицает знакомство с женщиной
Москва попросила МИД Грузии
оказать правовое содействие в связи с убийством гражданки РФ
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.