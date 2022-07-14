https://sputnik-georgia.ru/20220714/zapad-proigryvaet-voynu-na-ukraine--mnenie-deputata-parlamenta-gruzii-268530933.html

Запад проигрывает войну на Украине – мнение депутата парламента Грузии

Запад проигрывает войну на Украине – мнение депутата парламента Грузии

Запад допустил ошибку, когда оставил Грузию "за закрытыми дверьми" в 2008 году, считает депутат 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T19:35+0400

2022-07-14T19:35+0400

2022-07-14T19:41+0400

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михаил саакашвили

украина

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. На данном этапе Запад проигрывает войну на Украине, заявил депутат парламента Грузии Дмитрий Хундадзе.Хундадзе является одним из трех лидеров "Грузинской мечты", которые приняли решение покинуть партию, парламентское большинство и должности в парламенте. Главной причиной своего ухода Хундадзе, Созар Субари и Михаил Кавелашвили назвали желание предоставить общественности больше информации о происходящем.По словам депутата, Запад допустил ошибку, когда оставил Грузию "за закрытыми дверьми" в 2008 году, и "продолжением этой ошибки является то, что сегодня происходит на Украине".Как отметил Хундадзе, ошибки стоят дорого. Депутат подозревает, что сейчас Грузия может оказаться жертвой определенной политической игры."Одна группа европарламентариев, голос которой сегодня звучит особенно громко, имела хорошую коммуникацию с бывшими властями – все задания выполнялись безоговорочно", - сказал Хундадзе.Украина требует ввести санкции против Иванишвили - ответ правящей в Грузии партии >>Что касается нынешней власти, то, по словам Хундадзе, "Грузинская мечта" не покорна."Это не та власть, которая под все подписывается и является покорной. Все решения, все соглашения и политические торги измеряет исходя из безопасности собственной страны и общества. В общей политике иногда это считается сложно управляемым процессом. Но власть ведет себя правильно", - подчеркнул Хундадзе.Ранее в среду европарламентарий, вице-председатель "Европейской народной партии" Раса Юкнявичене заявила, что одно из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз - деолигархизация, подразумевает "дебидзинизацию" или "деиванишвилиацию".О том, что Иванившили управляет страной из-за кулис, постоянно говорит часть грузинской оппозиции.По словам Кобахидзе, оппозиция говорит о возможном участии Иванишвили в политике без подтверждающих фактов."Позорное заявление" – лидер "Грузинской мечты" требует разъяснений от европарламентария >>"Европейская народная партия", которую представляет Юкнявичене, является крупнейшей партией в Европарламенте. В нее входит крупнейшая оппозиционная пария Грузии "Единое национальное движение", которую в свое время основал экс-президент Михаил Саакашвили.Что касается Иванишвили, по словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, нет ни единого факта его участия в грузинской политике. По словам Гарибашвили, главным "доказательством" олигархического правления в Грузии называют лишь то обстоятельство, что он и несколько передовых членов правящей команды пришли в политику благодаря Иванишвили.

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грузия, политика, новости, грузинская мечта, европейская народная партия, михаил саакашвили, украина