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Нелогично и противоречиво: в "Грузинской мечте" оценили решение президента

Нелогично и противоречиво: в "Грузинской мечте" оценили решение президента

"Грузинская мечта" продолжит свою работу в выбранном ею формате и не примет участие в работе внеочередной сессии, заявил глава юридического комитета 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T20:56+0400

2022-07-15T20:56+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Решение президента Грузии созвать внеочередную сессию нелогично и противоречит плану выполнения рекомендаций Еврокомиссии, заявил глава юридического комитета парламента, депутат от правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили.Президент Грузии приняла решение созвать внеочередную сессию парламента с 18 июля. По ее мнению, сессия, как и заседания комитетов будут способствовать выполнению 12 рекомендаций Еврокомиссии. Ранее к главе государства с такой просьбой обратилась часть парламентской оппозиции.По его словам, президент, которая выступает за примирение, способствует приданию процессу политического оттенка."Она способствует тому, чтобы стороны получили политическую трибуну и делали бы политические оценки. Оценки уже сделали все стороны – у нас есть 12 пунктов, и их надо выполнить, а для этого надо работать, а не стоять у трибуны", - сказал Оханашвили.По его словам, если для выполнения 12 пунктов правящей партии нужна была бы сессия, она бы сама обратилась бы к президенту, он добавил, что "Грузинская мечта" продолжит свою работу в выбранном ей формате – в комитетах и комиссиях, и не примет участия в работе внеочередной сессии.Сейчас не время отдыхать: президент Грузии о возобновлении работы парламента >>В настоящее время в парламенте проходят лишь комитетские заседания. В комитетах идет работа над планом правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" по выполнению условий для получения статуса кандидата в ЕС.План, который был озвучен 1 июля, подразумевает создание в парламенте различных групп по работе над изменением законодательства и координации действий. План подразумевает в том числе создание группы по мониторингу поляризации, работу которой будет координировать председатель парламента.Часть оппозиции отказалась участвовать в работе групп и комитетов, требуя идти по их плану и плану неправительственных организаций.Решение Еврокомиссии усилило поляризацию в Грузии – Кобахидзе >>План ряда авторитетных НПО, на который ссылается оппозиция, подразумевает среди прочего передачу руководства частью комитетов оппозиции, внесение поправок в Конституцию об изменении системы выборов, разработку новой стратегии реформы судебной системы, создание Национального антикоррупционного агентства и другие.

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