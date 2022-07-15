https://sputnik-georgia.ru/20220715/novyy-posol-turtsii-v-gruzii-pristupil-k-rabote-268569519.html

Новый посол Турции в Грузии приступил к работе

Новый посол Турции в Грузии приступил к работе

Али Каан Орбай сменил Фатму Джерен Язган, которая занимала эту должность с 2017 года 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T22:10+0400

2022-07-15T22:10+0400

2022-07-15T22:24+0400

грузия

новости

политика

мид грузии

посольство турции в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0f/268569316_0:0:1135:639_1920x0_80_0_0_52e3107a44a9578af1146c475b69923c.jpg

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили познакомился с новым послом Турции в Грузии Али Кааном Орбаем.Али Каан Орбай сменил Фатму Джерен Язган, которая занимала эту должность с 2017 года.По информации МИД Грузии, министр поздравил посла с началом дипломатической миссии в Грузии и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.В рамках встречи стороны рассмотрели динамичную повестку двустороннего сотрудничества между Грузией и Турцией и перспективы будущих отношений.Грузия и Турция обсудили развитие стратегического партнерства >>В разговоре также была затронута текущая ситуация в регионе, отмечена необходимость поддержки мира и стабильности как обязательного условия развития и долгосрочного процветания региона.Было подчеркнуто, что важно еще больше углубить существующее тесное сотрудничество и стратегическое партнерство между Грузией и Турцией.В конце встречи стороны договорились об активном сотрудничестве для успешного развития грузино-турецких отношений.Грузия и Турция намерены упростить таможенные формальности >>Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.Турция занимает первое место среди торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первые четыре месяца 2022 года составил 766,3 миллиона долларов, что составляет 14,6% от общего торгового оборота Грузии.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, мид грузии, посольство турции в грузии