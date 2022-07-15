https://sputnik-georgia.ru/20220715/prezident-gruzii-sdelala-zayavlenie-o-skandale-vokrug-posla-ssha-268565682.html

Президент Грузии сделала заявление о скандале вокруг посла США

Президент Грузии сделала заявление о скандале вокруг посла США

Дипломатическое правило требует, чтобы с послом состоялся разговор один на один, а не заявления по телевидению и СМИ, считает президент 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T19:05+0400

2022-07-15T19:05+0400

2022-07-15T19:09+0400

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ника гварамия

посольство сша в грузии

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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает неправильной ту форму, в которой делаются заявления в адрес посла США в Грузии Келли Дегнан.В пятницу судья Лаша Чхиквадзе по делу основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия заявил, что после оглашения с ним встретился сотрудник посольства США и сообщил, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему судья избрал лишение свободы в качестве наказания.Судья расценил это как требование отчитаться. В ответ, Дегнан заявила, что любое предположение о том, что США вмешивались в судебный процесс, не соответствует правде.Наши друзья – это наши друзья и других друзей у нас нет, отметила глава грузинского государства.Чхиквадзе решил сделать заявление после того, как выслушал заявление европарламентария Майкла Галлер по делу Гварамия, которым на днях должен заняться Тбилисский апелляционный суд.Судья подчеркнул, что Галлер открыто указал апелляционному суду, что Гварамия надо оправдать на заседании 19 июля, чтобы "исправить старые ошибки", то есть те, которые якобы допустил сам Чхиквадзе.Судья по делу Гварамия заявил об открытом давлении на суд>>Что касается сотрудника посольства США, по словам Чхиквадзе, помимо прочего, Кевин Бурк сообщил ему, что запланированная спустя несколько дней поездка в США, которая уже была расписана, нежелательна и он изъят из списка. Планировалась поездка шести грузинских судей уголовного профиля.В связи со всем вышесказанным судья призвал партии, дипломатический корпус, международные и местные НПО воздерживаться от оказания давления на суд и дать судьям возможность осуществлять правосудие в спокойной среде и принимать решения на основании Конституции Грузии, закона и внутренней веры.Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.Посол США в Грузии ответила на скандальное заявление судьи >>Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиция уверены, что решение было политическим.В правящей партии же заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.

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грузия, новости, политика, сша, саломе зурабишвили , ника гварамия, посольство сша в грузии