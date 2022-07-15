https://sputnik-georgia.ru/20220715/spiker-parlamenta-gruzii-oppozitsiya-ne-povliyaet-na-vypolnenie-usloviy-evrosoveta-268542758.html

Спикер парламента Грузии: оппозиция не повлияет на выполнение условий Евросовета

Спикер парламента Грузии: оппозиция не повлияет на выполнение условий Евросовета

По шести из 12 пунктов уже начата работа, созданы рабочие группы и проводятся заседания комитетов и изучение вопросов, заявил председатель парламента 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T09:01+0400

2022-07-15T09:01+0400

2022-07-15T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Власти Грузии продолжат выполнение условий Евросовета, вне зависимости будет участвовать в этом процессе оппозиция или нет, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, который подразумевает создание в парламенте различных групп по работе над изменением законодательства и координации действий. Однако часть оппозиции отказалась работать в предложенном формате.По его словам, по шести из 12 пунктов уже начата работа, созданы рабочие группы и проводятся заседания комитетов и изучение вопросов.При этом он отметил, что часть представителей тех партий, который официально отказываются участвовать в процессе, приходят на заседания и участвуют в процессе работы."Видно у них неопределенность внутри партий и посмотрим, чем все закончится", – сказал Папуашвили.Оппозиционный депутат дал совет коллегам, которые анонсируют акции протеста в Грузии >>Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, в том числе достигнута деполяризация.Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но в 13 июля представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполяризации, чтобы стороны сели за стол переговоров и начали работать над реформами.Решение Еврокомиссии усилило поляризацию в Грузии – Кобахидзе >>Власти Грузии заявили, что половина ответственности за достижение деполяризации лежит на них, а половина – на оппозиции. Позже председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе сказал, что это условие наоборот усилило поляризацию.

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