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Спикер парламента Грузии: оппозиция не повлияет на выполнение условий Евросовета
Спикер парламента Грузии: оппозиция не повлияет на выполнение условий Евросовета
По шести из 12 пунктов уже начата работа, созданы рабочие группы и проводятся заседания комитетов и изучение вопросов, заявил председатель парламента 15.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-15T09:01+0400
2022-07-15T09:01+0400
2022-07-15T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Власти Грузии продолжат выполнение условий Евросовета, вне зависимости будет участвовать в этом процессе оппозиция или нет, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, который подразумевает создание в парламенте различных групп по работе над изменением законодательства и координации действий. Однако часть оппозиции отказалась работать в предложенном формате.По его словам, по шести из 12 пунктов уже начата работа, созданы рабочие группы и проводятся заседания комитетов и изучение вопросов.При этом он отметил, что часть представителей тех партий, который официально отказываются участвовать в процессе, приходят на заседания и участвуют в процессе работы."Видно у них неопределенность внутри партий и посмотрим, чем все закончится", – сказал Папуашвили.Оппозиционный депутат дал совет коллегам, которые анонсируют акции протеста в Грузии >>Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, в том числе достигнута деполяризация.Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но в 13 июля представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполяризации, чтобы стороны сели за стол переговоров и начали работать над реформами.Решение Еврокомиссии усилило поляризацию в Грузии – Кобахидзе >>Власти Грузии заявили, что половина ответственности за достижение деполяризации лежит на них, а половина – на оппозиции. Позже председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе сказал, что это условие наоборот усилило поляризацию.
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политика, новости, грузия, еврокомиссия, парламент грузии, грузинская мечта, шалва папуашвили
Спикер парламента Грузии: оппозиция не повлияет на выполнение условий Евросовета
По шести из 12 пунктов уже начата работа, созданы рабочие группы и проводятся заседания комитетов и изучение вопросов, заявил председатель парламента
ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Власти Грузии продолжат выполнение условий Евросовета, вне зависимости будет участвовать в этом процессе оппозиция или нет, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, который подразумевает создание в парламенте различных групп по работе над изменением законодательства и координации действий. Однако часть оппозиции отказалась работать в предложенном формате.
"Для власти Грузии главная ответственность, чтобы все 12 пунктов условий были выполнены, поэтому несмотря на то, подключится или не подключится оппозиция, наша ответственность выполнить 12 рекомендаций и мы это сделаем", – сказал Папуашвили в интервью телеканалу "Палитра".
По его словам, по шести из 12 пунктов уже начата работа, созданы рабочие группы и проводятся заседания комитетов и изучение вопросов.
При этом он отметил, что часть представителей тех партий, который официально отказываются участвовать в процессе, приходят на заседания и участвуют в процессе работы.
"Видно у них неопределенность внутри партий и посмотрим, чем все закончится", – сказал Папуашвили.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, в том числе достигнута деполяризация.
Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но в 13 июля представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполяризации, чтобы стороны сели за стол переговоров и начали работать над реформами.
Власти Грузии заявили, что половина ответственности за достижение деполяризации лежит на них, а половина – на оппозиции. Позже председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе сказал, что это условие наоборот усилило поляризацию.