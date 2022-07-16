https://sputnik-georgia.ru/20220716/minzdrav-gruzii-vnedrit-v-meduchrezhdeniyakh-mezhdunarodnye-standarty-268572386.html

Минздрав Грузии внедрит в медучреждениях международные стандарты

Минздрав Грузии внедрит в медучреждениях международные стандарты

Приоритетом Минздрава является то, чтобы клиники, включенные в программу всеобщего здравоохранения, предлагали гражданам медуслуги высокого качества, заявил... 16.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-16T10:32+0400

2022-07-16T10:32+0400

2022-07-16T10:32+0400

грузия

новости

общество

минздрав грузии

здравоохранение в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0c/260468671_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_6763f4ba286ca2acaf6f5561bf1227ce.jpg

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Минздрав Грузии намерен внедрить в медучреждениях страны международные стандарты и с этой целью проводит консультации с представителями ведущей организацией в этой области, сообщает пресс-служба ведомства.Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили встретился с региональным директором международной организации аккредитации здравоохранения Joint Commission International (JCI) Муратом Кучукаи.На встрече стороны беседовали о тех высоких стандартах аккредитации социальной защиты и здоровья, которые признаны в мире. Они обсудили стратегию внедрения таких стандартов в Грузии и перспективы будущего сотрудничества.По словам Азарашвили, приоритетом минздрава является то, чтобы клиники, включенные в программу всеобщего здравоохранения, предлагали гражданам медуслуги высокого качества.Компания Joint Commission International была создана в 1994 году двумя американскими компаниями, занимающимися вопросами качества и безопасности в медицинской деятельности: Quality Healthcare Resources и Joint Commission.Часть клиник Грузии угрожает выйти из госпрограммы всеобщего здравоохранения >>На сегодняшний день компания Joint Commission International занимается разработкой стандартов качества и безопасности медицинской деятельности JCI, проведением обучения по этим стандартам и аккредитацией медицинских учреждений по стандартам JCI.Стандарты JCI разрабатываются международными экспертами. Эти стандарты устанавливают единые требования к процессам медицинских организаций разного профиля и видов деятельности.Стандарты JCI аккредитованы в Международной организации по качеству в здравоохранении (International Society for Quality in Healthcare) и во Всемирной организации здравоохранения.Минздрав Грузии будет финансировать клиники страны по новой системе >>JCI является одной из крупнейших международных организаций по аккредитации медицинских учреждений. Основной акцент в аккредитации медицинских учреждений эта компания делает на повышение безопасности обслуживания пациентов.На сегодняшний день по стандартам JCI аккредитовано более 600 медицинских учреждений в 57 странах мира. Помимо аккредитации медицинских учреждений, JCI проводит сертификацию программ медицинской помощи по различным направлениям.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, минздрав грузии, здравоохранение в грузии