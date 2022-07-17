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Пошлина на экспорт пшеницы из России продолжает расти

Пошлина на экспорт пшеницы из России продолжает расти

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам Российской Федерации в виде субсидий производителям 17.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-17T17:21+0400

2022-07-17T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Россия увеличила экспортные пошлины на зерно и снизила на нефть.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 июля включительно составит 5 984,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 4 413,7 рубля за тонну, кукурузы - 3 144,9 рубля за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы с 13 по 19 июля включительно составляет 5 558,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 3 775,9 рубля за тонну, кукурузы - 3 075,1 рубля за тонну, передает РИА Новости.Запасы пшеницы в Грузии исчерпаны – мукомолы бьют тревогу >>Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Пошлина на нефть снизиласьПошлина на экспорт нефти из России с 1 августа снизилась на 2,2 доллара – до 53 долларов за тонну.Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 июня по 14 июля составила 84,421 доллара за баррель, или 616,3 доллара за тонну.Власти Грузии считают необоснованным уровень подорожания топлива >>Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 15,9 доллара с 16,5 доллара за тонну, на темные - до 53 долларов с 55,2 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина опустится до 15,9 доллара с 16,5 доллара за тонну, а прямогонного (нафты) - до 29,1 доллара с 30,3 доллара за тонну.Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 августа уменьшится до 102,2 доллара со 110,4 доллара, на чистые фракции СУГ - до 91,9 доллара с 99,3 доллара, на кокс - до 3,4 доллара с 3,5 доллара за тонну.

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