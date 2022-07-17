https://sputnik-georgia.ru/20220717/prokuratura-predyavila-obvineniya-byvshemu-eks-glave-sgb-268599260.html

Прокуратура предъявила обвинения бывшему экс-главе СГБ

Прокуратура предъявила обвинения бывшему экс-главе СГБ

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании для задержанного тюремного заключения в качестве меры пресечения 17.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-17T21:31+0400

2022-07-17T21:31+0400

2022-07-17T21:31+0400

грузия

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происшествия

иосиф гогашвили

сгб

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения задержанному накануне в ходе спецоперации бывшему заместителю главы СГБ Иосифу Гогашвили по трем статьям Уголовного кодекса Грузии.Бывшего высокопоставленного чиновника Службы госбезопасности Грузии Иосифа (Сосо) Гогашвили задержали в субботу, 16 июля. Кадры спецоперации по задержанию, которые снимала его супруга, были распространены в соцсети.Спецоперация была проведена поздно ночью.Гогашвили обвиняется в "превышении служебных полномочий" (ст. 333), "незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения" (ст.154), а также в "незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия" (ст 236). Ему грозит от четырех до семи лет тюрьмы.Спецслужба приступила к расследованию задержания экс-чиновника СГБ Грузии >>В результате проведенного СГБ расследования установлено, что Иосиф Гогашвили в период работы на различных руководящих должностях в СГБ в 2015-2018 годах имел доступ к информации, содержащей государственную тайну, а также личным и персональным данным."Иосиф Гогашвили, превысив свои служебные полномочия, вынес вышеперечисленные данные с работы в личных целях и хранил у себя дома, часть информации была распространена публично при участии Иосифа Гогашвили, что нарушило конституционные права граждан и вызвало значительный ущерб. Кроме этого, существовала угроза разглашения государственной тайны", - говорится в заявлении.В результате проведенного расследования также установлено, что Иосиф Гогашвили незаконно приобрел пять единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, два из которых не были зарегистрированы, а три единицы были оформлены на имя близкого родственника Гогашвили, которые он также незаконно хранил в своем доме.Арест экс-чиновника СГБ Грузии – в ведомстве сделали первый комментарий >>Как отмечают в генпрокуратуре, в результате проведенного по решению суда обыска в доме Иосифа Гогашвили были изъяты документы с грифом "государственная тайна", связанные с деятельностью Службы государственной безопасности, документы, содержащие личные и персональные данные, десятки технических средств и незаконное огнестрельное оружие.Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании для задержанного тюремного заключения в качестве меры пресечения.Расследование указанного уголовного дела в Службе государственной безопасности продолжается.

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грузия, новости, происшествия, иосиф гогашвили, сгб, генеральная прокуратура грузии