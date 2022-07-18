https://sputnik-georgia.ru/20220718/eks-chinovknik-sgb-gruzii-soso-gogashvili-ostanetsya-v-tyurme-na-vremya-sledstviya-268626247.html

Экс-чиновник СГБ Грузии Сосо Гогашвили останется в тюрьме на время следствия

Экс-чиновник СГБ Грузии Сосо Гогашвили останется в тюрьме на время следствия

Сторона защиты требовала освобождения Гогашвили в обмен на залог в размере 50 тысяч лари 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T16:27+0400

2022-07-18T16:27+0400

2022-07-18T17:12+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Тбилисский городcкой суд избрал тюремное заключение в качестве меры пресечения для бывшего заместителя главы Службы госбезопасности Грузии Иосифа (Сосо) Гогашвили.Гогашвили задержали 16 июля поздно ночью. Кадры спецоперации по задержанию, которые снимала его супруга, были распространены в соцсети. В ходе судебного заседания в понедельник судья Арсен Калатозишвили поддержал ходатайство обвинения. В свою очередь, сторона защиты требовала освобождения Гогашвили в обмен на залог в размере 50 тысяч лари (17 тысяч долларов).Прокуратура предъявила обвинение Гогашвили в "превышении служебных полномочий", "незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения" и в "незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия". Ему грозит от четырех до семи лет тюрьмы.Что было на суде?Бывший замглавы СГБ на судебном заседании рассказал о подробностсях проведенной спецоперации по его задержанию. По словам Гогашвили, он и его семья стали жертвой бесчеловечного обращения со стороны его бывших сотрудников. Как отметил экс-чиновник СГБ, из-за полученного стресса его 10-летнего сына рвало, а его четырехлетний внук обмочился. По словам Гогашвили, его лично избил замдиректора Генинспекции Грузии Георгий Гамбашидзе, которого он сразу же узнал. По его словам, он в течение четырех часов просил вызвать скорую помощь, а также развязать руки его сыну, которые были связаны несколько часов. Следующее судебное заседание назначено на 12:00 8 сентября. Гогашвили 15 июля опубликовал в соцсети письмо, согласно которому у него есть доказательства фальсификации местных выборов 2021 года. Он отметил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приписала ему много "грязных и дурно пахнущих дел", и больше он этого не позволит. На второй день, вечером 16 июля, домой к Гогашвили явился спецназ и задержал его.Расследование СГБВ результате проведенного СГБ расследования установлено, что Иосиф Гогашвили в период работы на различных руководящих должностях в СГБ в 2015-2018 годах имел доступ к информации, содержащей государственную тайну, а также личным и персональным данным.Спецслужба приступила к расследованию задержания экс-чиновника СГБ Грузии >>"Иосиф Гогашвили, превысив свои служебные полномочия, вынес вышеперечисленные данные с работы в личных целях и хранил у себя дома, часть информации была распространена публично при участии Иосифа Гогашвили, что нарушило конституционные права граждан и вызвало значительный ущерб. Кроме этого, существовала угроза разглашения государственной тайны", - говорится в заявлении.В результате проведенного расследования также установлено, что Иосиф Гогашвили незаконно приобрел пять единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, два из которых не были зарегистрированы, а три единицы были оформлены на имя близкого родственника Гогашвили, которые он также незаконно хранил в своем доме.Арест экс-чиновника СГБ Грузии – в ведомстве сделали первый комментарий >>Как отмечают в генпрокуратуре, в результате проведенного по решению суда обыска в доме Иосифа Гогашвили были изъяты документы с грифом "государственная тайна", связанные с деятельностью Службы государственной безопасности, документы, содержащие личные и персональные данные, десятки технических средств и незаконное огнестрельное оружие.Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании для задержанного тюремного заключения в качестве меры пресечения.Расследование указанного уголовного дела в Службе государственной безопасности продолжается.

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грузия, новости, сгб, иосиф гогашвили, суд