https://sputnik-georgia.ru/20220718/gakhariya-vs-kobakhidze---kak-pismo-premera-glave-evrokomissii-otsenili-politiki-268638919.html

Гахария vs Кобахидзе - как письмо премьера главе Еврокомиссии оценили политики

Гахария vs Кобахидзе - как письмо премьера главе Еврокомиссии оценили политики

Еврокомиссия поддержит Грузию, чтобы положить конец неформальному правлению в стране, считает экс-премьер 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T22:04+0400

2022-07-18T22:04+0400

2022-07-18T22:21+0400

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грузинская мечта

георгий гахария

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Государство сегодня служит личным интересам, так письмо премьера Гарибашвили главе Еврокомиссии прокомментировал экс-глава правительства Грузии, лидер оппозиционно партии "Для Грузии" Георгий Гахария.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, где перечислил те пункты резолюции по Грузии, с которыми он в корне не согласен. В то же время, как отметил премьер, Еврокомиссия должна выразить четкую позицию по тем моментам резолюции, которые не имеют под собой оснований.По словам Гахария, он верит в то, что Еврокомиссия поддержит Грузию, чтобы положить конец неформальному правлению в стране."Я верю, что комиссия поддержит Грузию в построении институциональной демократии, чтобы покончить с неформальным правлением и стать членом европейской семьи", — написал Гахария в социальной сети.В свою очередь, председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает письмо Гарибашвили более чем важным.Победа или доказательства: политики оценили письмо премьер-министра Грузии >>"Я думаю, что это очень важное письмо, направленное главе Еврокомиссии. Вы видели, что и резолюция Европарламента, и записи, которые были включены в оценку Европарламента по поводу деолигархизации, используются для спекуляций. Конкретные политические силы и их лоббисты пытаются связать эту запись с Бидзиной Иванишвили", - сказал Кобахидзе.По его словам, власти не должны позволять никому атаковать систему государственного управления. Именно госуправление, а не Бидзина Иванишвили нуждается сегодня в защите.Председатель "Грузинской мечты" отметил, что резолюция в таком виде ничего не стоит для Грузии, так как она "несправедлива". Как считает Кобахидзе, нельзя, с одной стороны, требовать освобождения гендиректора телеканала "Мтавари" Ники Гварамия и экс-президента Михаила Саакашвили, а с другой - наказания Бидзины Иванишвили."Грош цена резолюции, по одной простой причине: причина в том, что эта резолюция несправедлива. Когда в резолюции говорится, что Гварамия и Саакашвили должны быть освобождены, а Иванишвили должен быть наказан, то этому документу грош цена", - сказал Кобахидзе."В корне не согласен" - премьер Грузии направил письмо главе Еврокомиссии >>Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены условия.До этого, 9 июня, Европарламент принял критическую резолюцию по Грузии. В документе говорится об ухудшении медиасреды в Грузии в последние годы, а также о проблемах в судебной системе. В резолюции также был упомянут миллиардер, основатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.

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грузия, новости, политика, еврокомиссия, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, георгий гахария