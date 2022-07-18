https://sputnik-georgia.ru/20220718/gruzinskaya-mechta-ne-primet-uchastie-vo-vneocherednoy-sessii-parlamenta-268616809.html

"Грузинская мечта" не примет участие во внеочередной сессии парламента

"Грузинская мечта" не примет участие во внеочередной сессии парламента

Если депутаты от правящей партии не явятся на пленарное заседание в рамках внеочередной сессии, оно будет сорвано 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T13:07+0400

2022-07-18T13:07+0400

2022-07-18T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Парламентское большинство не примет участие во внеочередной сессии парламента, которая созывается президентом по инициативе части оппозиции, заявил первый зампредседателя фракции "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе на брифинге.С инициативой созыва внеочередной сессии парламента выступили 46 депутатов. Целью оппозиционеры назвали работу над выполнением 12 условий, которые Евросоюз поставил Грузии для получения статуса кандидата на вступление в организацию.По его словам, цель процесса – не выполнение рекомендации Еврокомиссии, а углубление поляризации. При этом деполяризация является одним из условий, которые должна выполнить Грузия.Сейчас не время отдыхать: президент Грузии о возобновлении работы парламента>>Депутат отметил, что повестка дня оппозиции не соответствует требованиям регламента. Оппозиция среди прочего настаивает на внесении поправок в Конституцию касательно изменения системы выборов, на разработке новой стратегии реформы судебной системы и на создании Национального антикоррупционного агентства."Все четыре вопроса, указанные в повестке дня, не рассмотрены на комитетском слушании. А согласно регламенту, перед рассмотрением вопроса на сессии, он должен быть вынесен на комитет и после поддержки вопрос переходит на заседание", – пояснил Миканадзе.В связи с этим он призвал оппозиционеров подключиться к процессу, запущенному правящей партией. Работа над выполнением 12 условий Евросоюза на данном этапе проходит в рамках комитетских слушаний, для проведения которых не требуется назначение внеочередной сессии.Нелогично и противоречиво: в "Грузинской мечте" оценили решение президента>>Отказываются работать в предложенном властями формате несколько парламентских партий – крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Ашмашенебели" и "Лело для Грузии".Если депутаты от правящей партии не явятся на пленарное заседание в рамках внеочередной сессии, кворума не будет и, соответственно, заседание будет сорвано.

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политика, грузия, новости, еврокомиссия, парламент грузии