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Парламент работает или нет? У власти и оппозиции Грузии разные версии
Парламент работает или нет? У власти и оппозиции Грузии разные версии
Спикер парламента обвинил часть оппозиции в попытке ввести население Грузии в заблуждение 18.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-18T19:19+0400
2022-07-18T19:19+0400
2022-07-18T19:20+0400
политика
грузия
новости
грузинская мечта
единое нацдвижение
шалва папуашвили
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Часть оппозиции бойкотирует работу парламентских комитетов и при этом пытается ввести общество в заблуждение, заявил председатель законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили на заседании бюро.По его словам, после завершения весенней сессии прошло семь комитетских заседаний. Кроме того, прошло пять встреч в рамках рабочих групп по выполнению условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.В работе в предложенном властями формате участвует часть парламентских оппозиционных партий. На своих условиях настаивают крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии".По его словам, оппозиционеры, которые настаивают на проведении внеочередной сессии, пытаются убедить население в том, что они хотят работать, а власти - нет."А дело в реальности обстоит наоборот. Наоборот потому, что парламентская работа идет и, к сожалению, часть оппозиции объявляет бойкот этой парламентской работе", - заявил Папуашвили.Президент Грузии стремилась к деполяризации, а получилось наоборот - Мсхиладзе>>Он также объяснил, почему правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" против проведения внеочередной сессии. Сессия должна была открыться в понедельник, ее созвала президент по просьбе оппозиции, но из-за отказа парламентского большинства участвовать в процессе пленарное заседание не состоялась.Сессия, согласно плану оппозиции, должна была состояться с конкретной повесткой дня, которая оказалась совершенно неприемлемой для "Грузинской мечты"."Что касается конституционных изменений, это вообще не входит в вопросы 12 пунктов... Второй вопрос, который касается общих судов, противоречит 12 пунктам, поскольку он подразумевает, например, отсрочку выбора членов совета юстиции, а в рекомендациях из 12 пунктов Еврокомиссия наоборот просит выбрать членов, не являющихся судьями", - сказал Папуашвили.Сейчас не время отдыхать: президент Грузии о возобновлении работы парламента>>По его словам, третий вопрос, который касается внесения изменений в закон "Об общих судах", противоречит Конституции Грузии, так как речь идет о введении механизмов освобождения судей, назначенных бессрочно.Четвертый вопрос, который оппозиция внесла в повестку дня, касается усиления борьбы с коррупцией. Папуашвили отметил, что это является одной из рекомендаций Евросоюза, но это очень большой по содержанию вопрос и он еще не рассматривался даже в комитетах."Это вопрос, который требует сотрудничества", - подчеркнул Папуашвили.По его словам, процесс должен быть инклюзивным и направленным на достижение консенсуса, что является одним из условий Евросоюза.Папуашвили вновь призвал оппозиционных депутатов подключиться к работе, которая уже идет в парламенте, ради европейского будущего Грузии.
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политика, грузия, новости, грузинская мечта, единое нацдвижение, шалва папуашвили, евросоюз
Парламент работает или нет? У власти и оппозиции Грузии разные версии
19:19 18.07.2022 (обновлено: 19:20 18.07.2022)
Спикер парламента обвинил часть оппозиции в попытке ввести население Грузии в заблуждение
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Часть оппозиции бойкотирует работу парламентских комитетов и при этом пытается ввести общество в заблуждение, заявил председатель законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили на заседании бюро.
По его словам, после завершения весенней сессии прошло семь комитетских заседаний. Кроме того, прошло пять встреч в рамках рабочих групп по выполнению условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
"Важно, чтобы наше общество не ввели в заблуждение и оно знало, что парламент работает. Сегодня, например, заседание комитета обороны, где будет рассмотрен вопрос, связанный с организованной преступностью, что является одной из частей 12 пунктов. Завтра у юридического комитета будет встреча рабочей группы в связи с деолигархизацией", - сказал Папуашвили.
В работе в предложенном властями формате участвует часть парламентских оппозиционных партий. На своих условиях настаивают крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии".
По его словам, оппозиционеры, которые настаивают на проведении внеочередной сессии, пытаются убедить население в том, что они хотят работать, а власти - нет.
"А дело в реальности обстоит наоборот. Наоборот потому, что парламентская работа идет и, к сожалению, часть оппозиции объявляет бойкот этой парламентской работе", - заявил Папуашвили.
Он также объяснил, почему правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" против проведения внеочередной сессии. Сессия должна была открыться в понедельник, ее созвала президент по просьбе оппозиции, но из-за отказа парламентского большинства участвовать в процессе пленарное заседание не состоялась.
Сессия, согласно плану оппозиции, должна была состояться с конкретной повесткой дня, которая оказалась совершенно неприемлемой для "Грузинской мечты".
"Что касается конституционных изменений, это вообще не входит в вопросы 12 пунктов... Второй вопрос, который касается общих судов, противоречит 12 пунктам, поскольку он подразумевает, например, отсрочку выбора членов совета юстиции, а в рекомендациях из 12 пунктов Еврокомиссия наоборот просит выбрать членов, не являющихся судьями", - сказал Папуашвили.
По его словам, третий вопрос, который касается внесения изменений в закон "Об общих судах", противоречит Конституции Грузии, так как речь идет о введении механизмов освобождения судей, назначенных бессрочно.
Четвертый вопрос, который оппозиция внесла в повестку дня, касается усиления борьбы с коррупцией. Папуашвили отметил, что это является одной из рекомендаций Евросоюза, но это очень большой по содержанию вопрос и он еще не рассматривался даже в комитетах.
"Это вопрос, который требует сотрудничества", - подчеркнул Папуашвили.
По его словам, процесс должен быть инклюзивным и направленным на достижение консенсуса, что является одним из условий Евросоюза.
Папуашвили вновь призвал оппозиционных депутатов подключиться к работе, которая уже идет в парламенте, ради европейского будущего Грузии.