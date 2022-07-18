https://sputnik-georgia.ru/20220718/prezident-gruzii-stremilas-k-depolyarizatsii-a-poluchilos-naoborot---mskhiladze-268632478.html

Президент Грузии стремилась к деполяризации, а получилось наоборот - Мсхиладзе

Президент Грузии стремилась к деполяризации, а получилось наоборот - Мсхиладзе

Правящая партия Грузии сорвала внеочередную сессию парламента, которую президент созвала по просьбе оппозиции 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T17:31+0400

2022-07-18T17:31+0400

2022-07-18T17:56+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Созывом внеочередной сессии парламента Грузии президент хотела поспособствовать деполяризации в грузинской политике, но это дало обратный результат, сказал парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе журналистам.О созыве внеочередной сессии Саломе Зурабишвили попросили 46 оппозиционных депутатов. Целью они назвали работу над выполнением 12 условий, которые Евросоюз поставил Грузии для получения статуса кандидата. Депутаты от правящей "Грузинской мечты" отказались от работы в формате сессии, заявив, что пока нужны комитетские слушания.Президент, по его словам, придерживается иного мнения."Мы считаем наоборот, что оппозиция должна работать в тех рабочих группах, которые созданы, а также большинство должно было согласиться на открытие внеочередной сессии", - отметил Мсхиладзе.По его словам, президент действовала в рамках своих конституционных полномочий. Внеочередная сессия должна была открыться в понедельник, 18 июля."На заседании бюро состоялось рассмотрение в связи с повесткой дня, и чуть ли не с нас потребовали составления повестки дня. Согласно регламенту, именно бюро несет ответственность за составление повестки дня, так что в этом случае немного неловко переводить стрелки на нас", - сказал Мсхиладзе."Грузинская мечта" не примет участие во внеочередной сессии парламента>>"Нашим желанием было, чтобы назначением этой сессии еще раз был сделан шаг к деполяризации, однако произошло наоборот", - подчеркнул Мсхиладзе.Искоренение поляризации в политических кругах Грузии является одним из 12 условий Евросоюза, без выполнения которых страна не сможет получить статус кандидата на вступление в организацию. "Грузинская мечта" озвучила план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. На данном этапе предусмотрена работа над соответствующими законопроектами в парламентских комитетах и в специально созданных группах, а уже после, когда откроется осенняя сессия, - рассмотрение и голосование непосредственно на заседаниях парламента.Сейчас не время отдыхать: президент Грузии о возобновлении работы парламента>>Отказываются работать в предложенном властями формате несколько парламентских партий – крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии".Они настаивают на созыве внеочередной сессии, в ходе которой среди прочего должны быть приняты конституционные поправки об изменении системы выборов, разработана новая стратегия реформы судебной системы и создано Национальное антикоррупционное агентство.

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта, единое нацдвижение