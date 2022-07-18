https://sputnik-georgia.ru/20220718/skolko-tratit-gruziya-na-populyarizatsiyu-vina-268631078.html

Сколько тратит Грузия на популяризацию вина

Сколько тратит Грузия на популяризацию вина

Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах: США, Польше, Великобритании, Китае, странах Балтии... 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T18:42+0400

2022-07-18T18:42+0400

2022-07-18T18:42+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. На популяризацию грузинского вина на стратегических рынках Национальное агентство вина тратит до 12 миллионов лари ежегодно, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия на брифинге после заседания правительства.Государственная программа продвижения грузинского вина на мировых рынках заработала в прошлом году. Ее цель – повышение экспортного потенциала и конкурентоспособности грузинского вина на международных рынках.По информации министра, в текущем году оформлено соглашение с одной из успешных американских маркетинговых компаний, которая реализует различные мероприятия по популяризации грузинского вина в США.Шамугия отметил, что в прошлом году на американский рынок было экспортировано более одного миллиона бутылок вина и рост экспорта наблюдается и в этом году, но потенциал намного больше.Грузинское вино продолжает покорять Китай >>"В этом году у нас рост около 15%, хотя эти показатели нас не удовлетворяют, и у нас есть амбиции добиться гораздо большего результата на этом рынке. У нас есть ресурсы для этого. Поэтому очень важно скоординировано работать с отраслью, производителями, импортерами", - сказал Шамугия.По данным Национального агентства вина, в 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эти показатели являются рекордными за всю историю страны.Россия была на первом месте среди основных стран-импортеров грузинского вина, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок – 57% от общего объема экспорта.Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах: США, Польше, Великобритании, Китае, странах Балтии, Японии и Германии. Грузинское вино было представлено на всех крупных международных выставках и фестивалях по всему миру.Грузинское вино впервые экспортировали в Катар >>Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 9 миллионов лари. В результате с 2012 года экспорт грузинских вин увеличился примерно на 300%. В 2012 году количество вин, экспортированных в 43 страны, составило 23 миллиона бутылок. По данным за 2020 год, Грузия вывезла 92,4 миллиона бутылок вина в 60 стран мира.

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грузия, экономика, новости, грузинское вино, польша, китай, сша, национальное агентство вина