https://sputnik-georgia.ru/20220718/za-chto-oppozitsiya-raskritikovala-pravyaschuyu-partiyu-v-gruzii-268637949.html

За что оппозиция раскритиковала правящую партию в Грузии

За что оппозиция раскритиковала правящую партию в Грузии

Парламентское большинство не примет участие во внеочередной сессии парламента, которая созывается президентом по инициативе части оппозиции 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T21:28+0400

2022-07-18T21:28+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Парламентская оппозиция подвергла критике правящую партию "Грузинская мечта" после ее отказа от участия во внеочередной сессии, которая должна быть созвана по указу президента Грузии.Парламентское большинство не примет участие во внеочередной сессии парламента, которая созывается президентом по инициативе части оппозиции. Об этом заявил первый зампредседателя фракции "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе.Лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе увидел в этом решении "Мечты" стратегический провал."Грузинская мечта" действительно потерпела стратегический провал, потому что мы как внутри страны, перед своими гражданами, и перед нашими западными партнерами люстрировали их, но они большой политический провал должны потерпеть осенью, чтобы мы наконец-то получили статус кандидата в Евросоюз", - сказал Вашадзе."Грузинская мечта" не примет участие во внеочередной сессии парламента >>По словам оппозиционного депутата парламента Шалвы Шавгулидзе, "Грузинская мечта" делает все, чтобы не допустить интеграции Грузии в Евросоюз."Задача "Грузинской мечты" не в том, чтобы интегрировать нашу страну в Евросоюз, они делают все, чтобы этого не произошло, и в то же время стараются сделать это так, чтобы либо обвиняли оппозицию, либо был виноват сам Евросоюз", - сказал Шавгулидзе.По словам одного из лидеров "Гирчи" Яго Хвичия, "Грузинская мечта" отказывается говорить о европейской интеграции.По его оценке, внеочередная сессия не была должным образом подготовлена, хотя ее можно было использовать как место, где стороны могли бы поговорить.Сегодня же на заседании парламентского бюро было принято решение от отказе в проведении внеочередного пленарного заседания из-за неготовности законопроектов.О созыве внеочередной сессии президента Саломе Зурабишвили попросили 46 оппозиционных депутатов. Целью они назвали работу над выполнением 12 условий, которые Евросоюз поставил Грузии для получения статуса кандидата.Сейчас не время отдыхать: президент Грузии о возобновлении работы парламента>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили 15 июля подписала указ о созыве с 18 июля внеочередной сессии парламента страны."Грузинская мечта" озвучила свой план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. На данном этапе предусмотрена работа над соответствующими законопроектами в парламентских комитетах и в специально созданных группах, а уже после, когда откроется осенняя сессия, - рассмотрение и голосование непосредственно на заседаниях парламента.

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, георгий вашадзе, парламент грузии