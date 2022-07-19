https://sputnik-georgia.ru/20220719/informatsiya-sudi-chkhikvadze-o-davlenii-na-sud-trebuet-izucheniya---spiker-parlamenta--268664230.html

Информация судьи Чхиквадзе о давлении на суд требует изучения – спикер парламента

Информация судьи Чхиквадзе о давлении на суд требует изучения – спикер парламента

Папуашвили также прокомментировал утверждения оппозиции о том, что в последнее время представители власти делают антизападные заявления 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T15:38+0400

2022-07-19T15:38+0400

2022-07-19T15:41+0400

грузия

политика

новости

шалва папуашвили

ника гварамия

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии должно разобраться по дипломатическим каналам имело ли место вмешательство в работу судьи Лаши Чхиквадзе, который вынес обвинительный приговор по делу основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия, сказал председатель парламента Шалва Папуашвили. Ранее Чхиквадзе заявил, что после оглашения приговора 16 мая с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему судья избрал лишение свободы в качестве наказания. Чхиквадзе расценил это как требование отчитаться.Глава парламента выразил предположение, что разъяснения все же будут даны. При этом он прокомментировал утверждения оппозиции о том, что в последнее время представители власти все чаще делают антизападные заявления. Кто нарушил конфиденциальность? Судья по делу Гварамия дал интервью ТВ>>"Я не знаю, что вы называете антизападными заявлениями. Если вы подразумеваете заявления судьи, то я не знаю, что в этих заявлениях антизападного", – отметил Папуашвили.Чхиквадзе раскрыл еще одну деталь беседы с Бурком, который находится в стране по линии американского департамента юстиции. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что его запланированная поездка в США нежелательна, и он изъят из списка.Приговор основателю ТВ "Мтавари архи" основывался на доказательствах – судья>>Позже посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что любое предположение о том, что США вмешивались в судебный процесс, не соответствует правде. По ее словам, США помогают Грузии строить независимую, непредвзятую и прозрачную судебную систему.

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, ника гварамия, тбилисский городской суд