https://sputnik-georgia.ru/20220718/kto-narushil-konfidentsialnost-sudya-po-delu-gvaramiya-dal-intervyu-tv-268612459.html

Кто нарушил конфиденциальность? Судья по делу Гварамия дал интервью ТВ

Кто нарушил конфиденциальность? Судья по делу Гварамия дал интервью ТВ

Судья Лаша Чхиквадзе детально рассказал о событиях после вынесения приговора основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T11:59+0400

2022-07-18T11:59+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Судья по делу основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия Лаша Чхиквадзе утверждает, что рассказал руководству о беседе с представителем посольства США после того, как ему начали названивать журналисты.Речь идет о встрече Чхиквадзе, как он заявил, с Кевином Бурком, который находится в стране по линии американского департамента юстиции, сразу после оглашения обвинительного приговора Гварамия. Как заявил на прошлой неделе Чхиквадзе, Бурк сообщил ему, что его запланированная поездка в США нежелательна, и он изъят из списка. Он отметил, что ввел в курс дела свое руководство. "Не думаю, что это было нарушением конфиденциальности. Это произошло после того, как поступило столько звонков. По имеющейся у меня информации, у моего руководства тоже была коммуникация с представителями посольства", – сказал судья. По словам Чхиквадзе, он в группе из шести грузинских судей уголовного профиля должен был отправиться в США в мае, спустя несколько дней после объявления вердикта по делу Гварамия (16 мая), все уже было расписано. Узнав об изъятии Чхиквадзе из списка, остальные судьи в знак солидарности отказались от поездки. "Позже также от моих коллег было предложение, чтобы та группа в той форме и составе отправилась в США. Это была просьба, хотя посольство заявило, что это невозможно, сославшись на какие-то технические детали", – сказал Чхиквадзе. Судья по делу Гварамия заявил об открытом давлении на суд>>Тем не менее, по словам судьи, посольство за сутки сумело сформировать другую группу и забрать ее в США. В этой группе не было представителей суда. Чхиквадзе предположил, что там были представители ассоциации адвокатов и неправительственного сектора. Ранее Чхиквадзе озвучил еще одну деталь беседы с сотрудником посольства США в здании Тбилисского городского суда. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что посол интересуется причиной принятого им решения по Гварамия и особенно тем, почему судья избрал лишение свободы в качестве наказания. Чхиквадзе расценил это как требование отчитаться.Позже посол США в Грузии Дегнан заявила, что любое предположение о том, что США вмешивались в судебный процесс, не соответствует правде. По ее словам, США помогают Грузии строить независимую, непредвзятую и прозрачную судебную систему.Посол США в Грузии ответила на скандальное заявление судьи>>Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиция уверены, что решение было политическим.Прямого ответа не было - "Грузинская мечта" недовольна ответом посла США>>В правящей партии же заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.

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